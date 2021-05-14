Что на самом деле произошло в Будславе? Репортаж из деревни после страшного пожара на крыше знаменитого костела

Отец Дмитрий рад, что почти все ценности удалось спасти. Только живопись из-за воды пострадала, но тут уже будут реставраторы разбираться. Досталось и большому органу. Однако его тоже отремонтируют. Ежегодный будславский фестиваль проводить тоже будут. Только организацией займется другой приход, поскольку у местных жителей и так много работы.

- Я даже не представляю, сколько денег и сил уйдет на восстановление, - грустно добавляет ксендз. - Первый вопрос для нас сейчас - обследование здания на возможность обрушения. Результаты обследования позволят заниматься проектными работами по восстановлению кровли. Наверное, это будет довольно долгий процесс. Вопросов много, объект сложный. Есть и множество проблем, которые накапливались уже многие годы и пожар их мог только усугубить. Буквально месяц назад мы заметили раскрытие трещин, которые были у нас в боковом нефе. Даже был проект 2013 года на усиление конструкций этого нефа. Поэтому вопрос будет не только по крыше, но и по усилению всех конструкций. Обследование начнется уже сегодня. Этим будет заниматься научно-производственное унитарное предприятие "Стройреконструкция". Именно они производили обследование в Несвиже после пожара и вообще занимались всеми знаковыми историческими объектами в нашей стране.

“Непонятно, как могли загореться такие толстые балки”

Альпинист Евгений Янкович, который сейчас занимается очисткой сводов храма от остатков крыши, говорит, что работы здесь на “пару-тройку дней”:

- Я надеюсь, что опасности обрушения сводов нет. Но мы застрахуемся и уберем эти головешки. А дальше - новая крыша. Сначала проект нужен быстро. Потом завод металлоконструкций будет изготавливать. Конечно, к осени нужно закрыть. Иначе осенние дожди и снег ухудшат состояние костела. Хорошо, что в сводах есть специальные отверстия, которые пропускают воду, чтобы влага там не застаивалась.