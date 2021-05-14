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Что на самом деле произошло в Будславе? Репортаж из деревни после страшного пожара на крыше знаменитого костела
15.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
11 мая в Будславе, как об этом говорят местные жители, случилась трагедия: неожиданно
Что сейчас официально известно о трагедии
Каких-то конкретных официальных заявлений о случившемся в Будславе пока нет. Сразу после ликвидации пожара на место трагедии приехали работники следственного комитета. Они все осмотрели, собрали улики, и в тот же день Мядельский районный отдел Следственного комитета
Кроме того, известно, что пожар мог начаться еще ночью, но заметили его только утром, когда дым стал через окна выходить наружу и пожар был уже довольно сильным. А из-за того, что горели деревянные части крыши, накрытые медной кровлей, и доступа к огню не было до тех пор, пока часть кровли не расплавилась, пожар долго даже не могли начать тушить.
На следующий день в Минске
А пока проводятся экспертизы, местные жители недоумевают, как такое могло вообще произойти.
“Вся проводка на крыше была в железных трубах”
Когда мы приехали в Будслав, дул сильный ветер и постоянно моросил дождь, но волонтеры потихоньку продолжали расчищать крышу и огораживать костел специальной лентой. На земле вокруг костела видны огромные вдавленные следы от колес тяжелых пожарных машин.
- Сейчас получено разрешение на наружные работы альпинистов, поэтому ограждаем костел, - говорит волонтер Евгений Апанасевич. - Главная задача - расчистить крышу. Кровля была медная, поэтому когда дерево горело, она стала как пластилин и съезжала вниз.
Покореженные куски кровли сейчас валяются рядом с храмом, но многое осталось на сводах костела. Альпинисты сейчас занимаются расчисткой крыши.
- Уже сейчас начата работа по восстановлению крыши. Откладывать это некогда. Скоро начнется проектирование, но все это может занять и полгода. Будем пытаться временно чем-то прикрыть хотя бы самые открытые части. Нужно как можно быстрее это сделать, чтобы не было проблем с внутренней частью храма.
Вместе с Евгением храму помогает строитель Дмитрий Фрутский. Он говорит, что сроки восстановления костела будут сильно зависеть от того, как быстро проведут исследование всего здания:
- Были здесь и раньше трещины. За ними следили, ведь здание старое. После пожара все могло стать хуже. Однажды уже было полное обследование костела, каждая трещина замерялась. Сейчас нужно это делать снова. Поэтому в костел сейчас заходить запрещено. Никто не даст гарантии, что не обвалится купол. Под воздействием температуры с кирпичом могло произойти все, что угодно.
Весь Будслав не может поверить в случившееся. Местные жители разводят руками и говорят, что такого не может быть. Кто-то шепотом коротко кидает: “Поджог”. Все вздыхают и не понимают, как там что-то могло загореться. А еще неясно, почему никто не заметил пожар вовремя: памятник архитектуры не был оснащен никакой противопожарной системой?
- Наши предположения ничего не стоят, - говорит Дмитрий и добавляет: - Мы можем только сказать какие-то факты. Вся проводка там в железной трубе. То есть даже если бы она загорелась, трудно представить что она могла бы зажечь огромные балки и стропила под крышей. Улики следственный комитет уже собрал. Например, забрали металлический шкаф. Может быть, возгорание было именно там. Но это маловероятно. Сам шкаф не горит. Могло гореть только внутри.
Мария Яблонская, которая первая сообщила о пожаре, живет совсем рядом с костелом. Она всхлипывает при разговоре. Чувствуется, что говорить ей тяжело. За 77 лет жизни в Будславе костел стал для нее частью жизни:
- Что тут скажешь? Горе. Я завидую тем, кто живет дальше от костела и не видит постоянно все это. Слава богу, что не было сильного ветра тогда. Куски крыши падали, огонь прямо над головой... Я отойти от этого не могу до сих пор. Я так испугалась. Немцев костел пережил, а тут такое… Весь купол черный теперь… Ужас.
“Тушить было очень трудно. Пожарные сами нам признались”
Дмитрий Фрутский утверждает, что тушить костел было очень трудно:
- Сами пожарные сказали, что нефтебазу в Мядельском районе было проще потушить. Если бы крыша была шиферная, то огонь открылся бы раньше — шифер просто лопнул бы. А здесь пламя было закрыто медью, и даже бессмысленно было лить воду на нее. Тем более, что в местных пожарных расчетах нет необходимой для тушения таких объектов техники. Нужные лестницы приехали только из Минска и с Атомной станции. Крыша просто сползла со стропил от нагрева. И вот когда она открылась, уже можно было тушить.
Пока мы разговаривали в агрогородок приехали представители местного управления МЧС. Вместе с ними нам удалось попасть внутрь храма и увидеть последствия пожара. Там много копоти и повсюду на стенах и потолке видны водяные подтеки. Видимо, из-за того, что наверху выгорели окна, по костелу гуляет жуткий сквозняк.
Мы попытались узнать у спасателей подробности трагедии, но от официальных заявлений работники МЧС воздержались, сославшись на то, что вся информация уже известна. Они проверили состояние храма и уехали.
“Я даже не представляю, сколько денег и сил уйдет на восстановление”
Настоятель храма ксендз Дмитрий Дубовик тоже не понимает, как мог случиться пожар. Он говорит, что в последнее время на крыше не было никаких работ. Никто лишний туда не ходил.
- Какие-то серьезные работы там были в 2013 году. А поднимались мы туда последний раз, наверное, в октябре. Снимали ленты для украшения с тросика. Кто и что там делал и почему загорелось — вопрос к следователям. Они сейчас в этом разбираются, - говорит священник.
Отец Дмитрий рад, что почти все ценности удалось спасти. Только живопись из-за воды пострадала, но тут уже будут реставраторы разбираться. Досталось и большому органу. Однако его тоже отремонтируют. Ежегодный будславский фестиваль проводить тоже будут. Только организацией займется другой приход, поскольку у местных жителей и так много работы.
- Я даже не представляю, сколько денег и сил уйдет на восстановление, - грустно добавляет ксендз. - Первый вопрос для нас сейчас - обследование здания на возможность обрушения. Результаты обследования позволят заниматься проектными работами по восстановлению кровли. Наверное, это будет довольно долгий процесс. Вопросов много, объект сложный. Есть и множество проблем, которые накапливались уже многие годы и пожар их мог только усугубить. Буквально месяц назад мы заметили раскрытие трещин, которые были у нас в боковом нефе. Даже был проект 2013 года на усиление конструкций этого нефа. Поэтому вопрос будет не только по крыше, но и по усилению всех конструкций. Обследование начнется уже сегодня. Этим будет заниматься научно-производственное унитарное предприятие "Стройреконструкция". Именно они производили обследование в Несвиже после пожара и вообще занимались всеми знаковыми историческими объектами в нашей стране.
“Непонятно, как могли загореться такие толстые балки”
Альпинист Евгений Янкович, который сейчас занимается очисткой сводов храма от остатков крыши, говорит, что работы здесь на “пару-тройку дней”:
- Я надеюсь, что опасности обрушения сводов нет. Но мы застрахуемся и уберем эти головешки. А дальше - новая крыша. Сначала проект нужен быстро. Потом завод металлоконструкций будет изготавливать. Конечно, к осени нужно закрыть. Иначе осенние дожди и снег ухудшат состояние костела. Хорошо, что в сводах есть специальные отверстия, которые пропускают воду, чтобы влага там не застаивалась.
Евгений считает, что проблемы с восстановлением кровли могут быть из-за того, что здание историческое:
- Восстанавливать же надо с учетом именно этого. Там были балки из сосны 30-метровые. Где такие сейчас взять? Они цельные лежали поперек, не опирались на свод. Они толщиной были как целое дерево. И все сгорело. Ничего не осталось. Стропила тоже интересные были.
И, кстати, непонятно, как эти балки загорелись. Такое толстое дерево просто так не загорится. Там и ходить-то не везде можно было. Ходы досками были проложены только к окнам. И один выход на крышу. Неясно, с чего начался пожар. Проводка там вся в металлических трубах была. Они шли к люстрам, и люстры там были выключены. Службы ведь не было.
Как помочь в восстановлении Будславского костела
Для сбора средств на восстановление пострадавшего храма, есть специальные счета. Всю информацию о них можно узнать в
Кстати, несмотря на то, что Будславскому приходу уже перечислили больше 170 тысяч рублей, а для помощи в работах постоянно приезжают новые волонтеры, сегодня Александр Лукашенко сказал, что “без государства ни черта не сделают все равно”. Он
Однако в Будславе ждут любую помощь. В том числе и от государства.
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Что на самом деле произошло в Будславе? Репортаж из деревни после страшного пожара на крыше знаменитого костела
11 мая в Будславе, как об этом говорят местные жители, случилась трагедия: неожиданно загорелась крыша костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Все жители...
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