Жесткое ценовое регулирование прокомментировал премьер Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Белорусские власти позитивно оценивают жесткое регулирование цен на социально-значимые продукты, заявил премьер-министр Роман Головченко.

"Введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало. Мы смотрим на целесообразность его продления либо прекращения, этот вопрос сейчас обсуждается", – заявил он во время рабочей поездки в Брестскую область.

Видео его выступления распространила пресс-служба Совета министров. По словам премьера, важное решение было принято в тот момент, когда "мировой рынок продовольствия переживает бум": цены растут почти на все виды продукции.

"Чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше население, мы не допускаем роста цен", – подчеркнул Головченко.

И добавил, что на предприятиях всех форм собственности достаточно запасов мясной продукции, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. Что касается экспорта продовольствия, то он наращивается только тогда, когда удовлетворены потребности внутреннего рынка.

Жесткое ценовое регулирование в Беларуси

Правительство Беларуси решило в феврале, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц. В перечень вошли 62 позиции товаров и примерно полсотни лекарств.

Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли также введено ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров с 1 января по 29 июня включительно.

Это касается рыбы, мяса и колбасных изделий, мяса кур и куриных яиц, сыры, сливочного подсолнечного и рапсового масла, молочных продуктов. Также в этот перечень входят молоко, кефир и сметана, пшеничная мука, хлеб, рис, гречка, овсяные хлопья, сахар, макароны, ряд плодоовощной продукции и детское питание.

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