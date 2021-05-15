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Рост ВВП, долгов и заветные «по пятьсот». Кратко о том, как развивалась экономика в последние 10 лет
15.05.2021 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусской экономике в 2020 году пришлось продираться через стаю черных лебедей. Скорее всего, это самый сложный для нее год за последнее десятилетие, но точно не единственный непростой. Давайте посмотрим на основных экономических показателях, как развивалась и к чему пришла белорусская экономическая модель за 10 лет, сравнив 2010 и 2020 годы.
Заметный рост ВВП и внушительные скачки инфляции и курсов валют
В 2020 году ВВП Беларуси сократился на 0,9% и составил 147 млрд рублей. В 2010 году он
Но экономисты видели в этом росте тревожные звоночки, еще в середине года эксперты указывали, что экономика росла в основном за счет активной монетарной политики Нацбанка, то есть за счет включения печатного станка. «Активная кредитная поддержка экономики, направленная на стимулирование роста внутреннего спроса, будет способствовать нарастанию инфляционного давления в 2010 году и может привести к скачку инфляции в 2011 году», -
2010 год Беларусь завершила с инфляцией в 9,9%. Ниже этого уровня в последующие годы она опустилась только к 2017 году. А в 2011 году инфляция, вероятно, даже превзошла ожидания экономистов, подскочив до 108,7%. На этом фоне инфляция в 7,4% по итогам 2020 года выглядит скромной.
Сейчас сложно себе представить, но на конец 2010 года доллар стоил 3 тысячи рублей, по нынешним деньгам это 30 копеек. Это в 8,5 раза меньше, чем в декабре 2020 года.
Годы идут, поддержание курса рубля из ЗВР остается
В последнем десятилетии Беларусь старательно наращивала объемы внешней торговли.
В 2020 году золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов и составили на 1 января 2021 года 7,468 млрд долларов. Причем 1,4 млрд долларов
За 10 лет до этого ЗВР Беларуси были 5,03 млрд долларов. В тот год резервы тоже сократились — на 11%, или 622 млн долларов. Анатолий Дроздов, на тот момент пресс-секретарь Нацбанка, связывал сокращение ЗВР с повышенным спросом на иностранную валюту.
— Была предвыборная кампания, и девять кандидатов из десяти пугали людей всякими «страшилками», причем каждый из них рисовал свою картину апокалипсиса. Часть людей в это поверила. Кто поверил — потерял деньги, проценты по вкладам, потерял на конвертации, —
Госдолг Беларуси вырос в 15 раз
Вместе с ростом экономики увеличивались и долги. Как видно из графиков ниже, валовой внешний долг, который включает в себя не только обязательства правительства, но также всех резидентов страны (банков, компаний и корпораций) перед нерезидентами, заметно увеличился за эти годы.
Государственный долг на 1 января 2011 года составлял 3,8 млрд деноминированных рублей, увеличившись за год на четверть. По итогам 2020 года он превысил 57,7 млрд рублей. В национальной валюте разница — в 15 раз.
Внешний госдолг на начало 2011 года превысил 9,6 млрд долларов, спустя 10 лет его размер достиг 18,6 млрд долларов.
Мемные «по пятьсот» и недостижимая тысяча
Как раз к концу 2010 года средняя зарплата должна была достигнуть ставшую впоследствии мемом отметку «по пятьсот», которые Александр Лукашенко прогнозировал белорусам во время президентской кампании в 2006 году. А перед выборами 2010 года белорусам
Привыкшие к доллару и предпочитающие его как валюту сбережений, особенно в неспокойные времена, белорусы, скорее всего, без проблем ответят на вопрос, какая у них зарплата в долларах. Вот так она менялась в долларовом эквиваленте в последнем десятилетии.
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Рост ВВП, долгов и заветные «по пятьсот». Кратко о том, как развивалась экономика в последние 10 лет
Белорусской экономике в 2020 году пришлось продираться через стаю черных лебедей. Скорее всего, это самый сложный для нее год за последнее десятилетие, но точно не...
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