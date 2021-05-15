ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рост ВВП, долгов и заветные «по пятьсот». Кратко о том, как развивалась экономика в последние 10 лет

15.05.2021 09:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусской экономике в 2020 году пришлось продираться через стаю черных лебедей. ​​​​​​Скорее всего, это самый сложный для нее год за последнее десятилетие, но точно не единственный непростой. Давайте посмотрим на основных экономических показателях, как развивалась и к чему пришла белорусская экономическая модель за 10 лет, сравнив 2010 и 2020 годы.


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Заметный рост ВВП и внушительные скачки инфляции и курсов валют

В 2020 году ВВП Беларуси сократился на 0,9% и составил 147 млрд рублей. В 2010 году он составлял 163 трлн рублей (16,4 млрд деноминированных рублей). По приросту ВВП в 2010 году Беларусь вошла в тройку лидеров в СНГ. По данным Белстата, по итогам 2010 года он вырос на 7,6% (по данным Всемирного банка, прирост составлял 7,8%). Это высокий показатель не только в сравнении с падением на 0,9% в 2020 году, но и со средними темпами роста в последние 10 лет.

Но экономисты видели в этом росте тревожные звоночки, еще в середине года эксперты указывали, что экономика росла в основном за счет активной монетарной политики Нацбанка, то есть за счет включения печатного станка. «Активная кредитная поддержка экономики, направленная на стимулирование роста внутреннего спроса, будет способствовать нарастанию инфляционного давления в 2010 году и может привести к скачку инфляции в 2011 году», - предупреждали эксперты Исследовательского центра ИПМ. Они оказались правы — многие помнят инфляцию и девальвацию 2011 года.

2010 год Беларусь завершила с инфляцией в 9,9%. Ниже этого уровня в последующие годы она опустилась только к 2017 году. А в 2011 году инфляция, вероятно, даже превзошла ожидания экономистов, подскочив до 108,7%. На этом фоне инфляция в 7,4% по итогам 2020 года выглядит скромной.

Сейчас сложно себе представить, но на конец 2010 года доллар стоил 3 тысячи рублей, по нынешним деньгам это 30 копеек. Это в 8,5 раза меньше, чем в декабре 2020 года.

Годы идут, поддержание курса рубля из ЗВР остается

В последнем десятилетии Беларусь старательно наращивала объемы внешней торговли.

В 2020 году золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов и составили на 1 января 2021 года 7,468 млрд долларов. Причем 1,4 млрд долларов ушли из ЗВР в августе, и причиной была продажа Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи для удовлетворения спроса на иностранную валюту и поддержания курса рубля.

За 10 лет до этого ЗВР Беларуси были 5,03 млрд долларов. В тот год резервы тоже сократились — на 11%, или 622 млн долларов. Анатолий Дроздов, на тот момент пресс-секретарь Нацбанка, связывал сокращение ЗВР с повышенным спросом на иностранную валюту.

— Была предвыборная кампания, и девять кандидатов из десяти пугали людей всякими «страшилками», причем каждый из них рисовал свою картину апокалипсиса. Часть людей в это поверила. Кто поверил — потерял деньги, проценты по вкладам, потерял на конвертации, — заявлял тогда Дроздов.

Госдолг Беларуси вырос в 15 раз

Вместе с ростом экономики увеличивались и долги. Как видно из графиков ниже, валовой внешний долг, который включает в себя не только обязательства правительства, но также всех резидентов страны (банков, компаний и корпораций) перед нерезидентами, заметно увеличился за эти годы.

Государственный долг на 1 января 2011 года составлял 3,8 млрд деноминированных рублей, увеличившись за год на четверть. По итогам 2020 года он превысил 57,7 млрд рублей. В национальной валюте разница — в 15 раз.

Внешний госдолг на начало 2011 года превысил 9,6 млрд долларов, спустя 10 лет его размер достиг 18,6 млрд долларов.

Мемные «по пятьсот» и недостижимая тысяча

Как раз к концу 2010 года средняя зарплата должна была достигнуть ставшую впоследствии мемом отметку «по пятьсот», которые Александр Лукашенко прогнозировал белорусам во время президентской кампании в 2006 году. А перед выборами 2010 года белорусам обещали в видимой перспективе приблизиться к тысяче долларов. В 2019 году средняя зарплата преодолела планку в 1 тысячу, но не долларов, а рублей.

Привыкшие к доллару и предпочитающие его как валюту сбережений, особенно в неспокойные времена, белорусы, скорее всего, без проблем ответят на вопрос, какая у них зарплата в долларах. Вот так она менялась в долларовом эквиваленте в последнем десятилетии.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусской экономике в 2020 году пришлось продираться через стаю черных лебедей. Скорее всего, это самый сложный для нее год за последнее десятилетие, но точно не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Расходы превышают доходы, нужно еще 10−15 млн». Олексин может выкупить торговый центр «Валерьяново»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by