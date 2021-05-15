Рост ВВП, долгов и заветные «по пятьсот». Кратко о том, как развивалась экономика в последние 10 лет

Источник материала: Tut.by

Белорусской экономике в 2020 году пришлось продираться через стаю черных лебедей. ​​​​​​Скорее всего, это самый сложный для нее год за последнее десятилетие, но точно не единственный непростой. Давайте посмотрим на основных экономических показателях, как развивалась и к чему пришла белорусская экономическая модель за 10 лет, сравнив 2010 и 2020 годы.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Заметный рост ВВП и внушительные скачки инфляции и курсов валют

В 2020 году ВВП Беларуси сократился на 0,9% и составил 147 млрд рублей. В 2010 году он составлял 163 трлн рублей (16,4 млрд деноминированных рублей). По приросту ВВП в 2010 году Беларусь вошла в тройку лидеров в СНГ. По данным Белстата, по итогам 2010 года он вырос на 7,6% (по данным Всемирного банка, прирост составлял 7,8%). Это высокий показатель не только в сравнении с падением на 0,9% в 2020 году, но и со средними темпами роста в последние 10 лет.

Но экономисты видели в этом росте тревожные звоночки, еще в середине года эксперты указывали, что экономика росла в основном за счет активной монетарной политики Нацбанка, то есть за счет включения печатного станка. «Активная кредитная поддержка экономики, направленная на стимулирование роста внутреннего спроса, будет способствовать нарастанию инфляционного давления в 2010 году и может привести к скачку инфляции в 2011 году», - предупреждали эксперты Исследовательского центра ИПМ. Они оказались правы — многие помнят инфляцию и девальвацию 2011 года.

2010 год Беларусь завершила с инфляцией в 9,9%. Ниже этого уровня в последующие годы она опустилась только к 2017 году. А в 2011 году инфляция, вероятно, даже превзошла ожидания экономистов, подскочив до 108,7%. На этом фоне инфляция в 7,4% по итогам 2020 года выглядит скромной.

Сейчас сложно себе представить, но на конец 2010 года доллар стоил 3 тысячи рублей, по нынешним деньгам это 30 копеек. Это в 8,5 раза меньше, чем в декабре 2020 года.

Годы идут, поддержание курса рубля из ЗВР остается

В последнем десятилетии Беларусь старательно наращивала объемы внешней торговли.

В 2020 году золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов и составили на 1 января 2021 года 7,468 млрд долларов. Причем 1,4 млрд долларов ушли из ЗВР в августе, и причиной была продажа Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи для удовлетворения спроса на иностранную валюту и поддержания курса рубля.

За 10 лет до этого ЗВР Беларуси были 5,03 млрд долларов. В тот год резервы тоже сократились — на 11%, или 622 млн долларов. Анатолий Дроздов, на тот момент пресс-секретарь Нацбанка, связывал сокращение ЗВР с повышенным спросом на иностранную валюту.

— Была предвыборная кампания, и девять кандидатов из десяти пугали людей всякими «страшилками», причем каждый из них рисовал свою картину апокалипсиса. Часть людей в это поверила. Кто поверил — потерял деньги, проценты по вкладам, потерял на конвертации, — заявлял тогда Дроздов.

Госдолг Беларуси вырос в 15 раз

Вместе с ростом экономики увеличивались и долги. Как видно из графиков ниже, валовой внешний долг, который включает в себя не только обязательства правительства, но также всех резидентов страны (банков, компаний и корпораций) перед нерезидентами, заметно увеличился за эти годы.

Государственный долг на 1 января 2011 года составлял 3,8 млрд деноминированных рублей, увеличившись за год на четверть. По итогам 2020 года он превысил 57,7 млрд рублей. В национальной валюте разница — в 15 раз.

Внешний госдолг на начало 2011 года превысил 9,6 млрд долларов, спустя 10 лет его размер достиг 18,6 млрд долларов.

Мемные «по пятьсот» и недостижимая тысяча

Как раз к концу 2010 года средняя зарплата должна была достигнуть ставшую впоследствии мемом отметку «по пятьсот», которые Александр Лукашенко прогнозировал белорусам во время президентской кампании в 2006 году. А перед выборами 2010 года белорусам обещали в видимой перспективе приблизиться к тысяче долларов. В 2019 году средняя зарплата преодолела планку в 1 тысячу, но не долларов, а рублей.

Привыкшие к доллару и предпочитающие его как валюту сбережений, особенно в неспокойные времена, белорусы, скорее всего, без проблем ответят на вопрос, какая у них зарплата в долларах. Вот так она менялась в долларовом эквиваленте в последнем десятилетии.