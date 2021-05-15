Беларусь за три года намерена привлечь в России инвестиции на 100 млрд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Беларусь в 2021–2023 годах разместит в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 млрд российских рублей, следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

О том, что Беларусь намерена в текущем году разместить гособлигации на Московской бирже, ранее сообщал Раминистр финансов страны Юрий Селиверстов.

Привлечение внешних займов путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств в течение 2021–2023 годах производится с целью рефинансирования внешнего госдолга Республики Беларусь, уточняется в документе.

Денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на банковский счет белорусского Минфина, открытый в российском "Газпромбанке".

Что происходит с госдолгом Беларуси

Внешний государственный долг Беларуси за 2020 год вырос на 8,4% и составил 18,6 миллиарда долларов, сообщили по итогам года в пресс-службе министерства финансов страны.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - было сказано в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов. Среди крупнейших госзаймов – облигации, размещаемые на внешних финрынках и займы от правительства и банков России.

Погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. Наибольшие средства были перечислены правительству и банкам РФ, банкам КНР и Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР).