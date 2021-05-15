ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь за три года намерена привлечь в России инвестиции на 100 млрд

15.05.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Беларусь в 2021–2023 годах разместит в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 млрд российских рублей, следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликованного на национальном правовом интернет-портале. 

© Sputnik / Виталий Тимкив
Дефолта не будет, но есть нюансы: эксперты о госдолге Беларуси

О том, что Беларусь намерена в текущем году разместить гособлигации на Московской бирже, ранее сообщал Раминистр финансов страны Юрий Селиверстов.

Привлечение внешних займов путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств в течение 2021–2023 годах производится с целью рефинансирования внешнего госдолга Республики Беларусь, уточняется в документе.

Денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на банковский счет белорусского Минфина, открытый в российском "Газпромбанке".

Что происходит с госдолгом Беларуси

Внешний государственный долг Беларуси за 2020 год вырос на 8,4% и составил 18,6 миллиарда долларов, сообщили по итогам года в пресс-службе министерства финансов страны.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - было сказано в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов. Среди крупнейших госзаймов – облигации, размещаемые на внешних финрынках и займы от правительства и банков России.

Погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. Наибольшие средства были перечислены правительству и банкам РФ, банкам КНР и Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом поручил правительству разместить в РФ государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Рост ВВП, долгов и заветные «по пятьсот». Кратко о том, как развивалась экономика в последние 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by