|
Беларусь за три года намерена привлечь в России инвестиции на 100 млрд
15.05.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Беларусь в 2021–2023 годах разместит в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 млрд российских рублей, следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виталий Тимкив
О том, что Беларусь намерена в текущем году разместить гособлигации на Московской бирже, ранее сообщал Раминистр финансов страны Юрий Селиверстов.
Привлечение внешних займов путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств в течение 2021–2023 годах производится с целью рефинансирования внешнего госдолга Республики Беларусь, уточняется в документе.
Денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на банковский счет белорусского Минфина, открытый в российском "Газпромбанке".
Что происходит с госдолгом Беларуси
Внешний
"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - было сказано в сообщении Минфина.
В ведомстве добавили, что в прошлом году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов. Среди крупнейших госзаймов – облигации, размещаемые на внешних финрынках и займы от правительства и банков России.
Погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов. Наибольшие средства были перечислены правительству и банкам РФ, банкам КНР и Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом поручил правительству разместить в РФ государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)