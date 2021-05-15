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Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

15.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще в феврале на месте троллейбусного депо велись работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга квартала «Депо». Сегодня там почти возведены два дома. Нам удалось поговорить с руководителем проекта о деталях и узнать, какие «ценности» нашли на месте строительства.

Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

Радиальные окна «в пол» и дополнительная ванная комната

Территория бывшего троллейбусного депо выглядит в несколько раз больше, чем кажется прохожим по другую сторону забора.

В настоящее время здесь ведутся работы по нескольким очередям строительства нового квартала «Депо» от «А-100 Девелопмент». С ноября прошлого года начали возводить три одноподъездных шестиэтажных дома, которые располагаются вдоль улицы Киселева. В каждом из них будет по 21 квартире — с двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы.

Сейчас идут монолитные работы домов 6-й очереди строительства, в первом доме они практически завершены. Строения связывает подземный паркинг, в который, напомним, можно будет спуститься на лифте из каждого дома. С обратной стороны зданий проложены инженерные сети, практически осуществлена обратная засыпка грунта.

Начались внутренние работы по возведению стен и перегородок из кирпича в домах 6.1 и 6.2. Параллельно ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, а также наружных кольцевых сетей вокруг квартала. Осуществляется комплексная перекладка — демонтаж старых и устройство новых участков теплотрассы, канализации, водопровода, электрических сетей. Идут к завершению внутриплощадочные демонтажные работы. 

Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

Первые дома сдадут уже в 2022 году. Квартиры во втором доме будут с чистовой отделкой, то есть полностью готовой для проживания. Владельцам предложат два пакета услуг: квартира с мебелью или без нее.

В первом доме предусмотрена отделка White-box:

— Все коммуникации будут разведены, а поверхности подготовлены под финишную отделку, — уточняет руководитель проекта «А-100 Девелопмент» Евгений Барановский

Третий дом будет сдаваться с черновой отделкой.

Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

В домах установят большие окна «в пол», в том числе радиальной формы, и витражные системы. Планировкой квартир предусмотрены несколько санузлов, которые будут располагаться максимально близко к спальне. В больших спальнях находятся гардеробные и собственная ванная комната с отдельным входом.

Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

Кирпич, брус и рельсы: что будут делать с тем, что осталось от бывшего депо? 

Когда разбирали старое здание мойки бывшего депо, оценили качество старого кирпича. Было решено частично использовать его на декоративной части фасада общественных зданий внутри квартала.

— Со стороны он напоминает клинкерный кирпич из-за своей разнотонности — естественный цвет вперемешку с обжигом, — обращает внимание Евгений Ведерчик, производитель работ генподрядной организации.

Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

И это не все, что решили перенести в «Депо». При демонтировании габаритного здания №37 обнаружили деревянные брусья с интересной фактурой. Как дань прошлому, эти брусья и старые трамвайные рельсы планируют использовать в изготовлении некоторых элементов благоустройства.

А вот старые вывески отлично впишутся в интерьер общественных мест, — рассказывает о далеких планах Евгений Барановский. — Все, что можно сохранить, мы сохраняем. После завершения строительных работ артефакты старого депо займут свое место в новой истории квартала.

Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры
Побывали на строительной площадке квартала "Депо": узнали, как идут работы и покупают ли там квартиры

С момента старта продаж квартир в первых домах квартала «Депо» прошло всего 4 месяца. Как правило, спрос на недвижимость такого класса растет прямо пропорционально стадии готовности, отмечают в компании. Поэтому показатели продаж уверенно можно назвать нехарактерными: порядка 19% квартир уже проданы, еще 26% находится на этапе заключения сделки.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в феврале на месте троллейбусного депо велись работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга...
 
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