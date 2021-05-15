Сейчас идут монолитные работы домов 6-й очереди строительства, в первом доме они практически завершены. Строения связывает подземный паркинг, в который, напомним, можно будет спуститься на лифте из каждого дома. С обратной стороны зданий проложены инженерные сети, практически осуществлена обратная засыпка грунта.

Начались внутренние работы по возведению стен и перегородок из кирпича в домах 6.1 и 6.2. Параллельно ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, а также наружных кольцевых сетей вокруг квартала. Осуществляется комплексная перекладка — демонтаж старых и устройство новых участков теплотрассы, канализации, водопровода, электрических сетей. Идут к завершению внутриплощадочные демонтажные работы.