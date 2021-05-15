Жена Северинца о суде: «На працэсе Павел маўчыць. Ён не гаворыць нічога»

Источник материала: Tut.by

Павла Северинца поставили на учет как экстремиста, написала его жена Ольга на своей странице в Facebook. Она также рассказала, как проходит суд.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По ее словам, ей перестали приходить письма от мужа. Она также рассказала, что заседания в суде над Павлом идут каждый день, а на процессе Северинец молчит.

«На працэсе Павел маўчыць. Ён не гаворыць ні-чо-га, не адказвае на пытанні. Ён падкрэсліваў гэты момант некалькі разоў у лістах. Кажа, што ўсё, што хацеў, ён сказаў у сваіх кнігах. Гэта вельмі важна для яго», — пишет женщина.

Напомним, 12 мая в суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Ирины Счастной и Дмитрия Козлова (блогер Серый кот). Суд закрытый.

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (Участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Ранее уже приходили сообщения, что задержанных и осужденных по политическим мотивам ставят на профучет, в том числе и журналистов. В конце апреля стало известно, что нашу журналистку Катерину Борисевич, осужденную по делу о «ноль промилле», поставили на учет как склонную к экстремизму. БелаПАН сообщал , что «склонными к экстремизму» признали Андрея Александрова и Ирину Злобину. Такой же статус у осужденных на два года колонии за стрим с «Площади перемен» журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.

Муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш рассказывал: «Профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть „склонные к экстремизму“. В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель».