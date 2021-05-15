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Жена Северинца о суде: «На працэсе Павел маўчыць. Ён не гаворыць нічога»
15.05.2021 11:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павла Северинца поставили на учет как экстремиста,
По ее словам, ей перестали приходить письма от мужа. Она также рассказала, что заседания в суде над Павлом идут каждый день, а на процессе Северинец молчит.
«На працэсе Павел маўчыць. Ён не гаворыць ні-чо-га, не адказвае на пытанні. Ён падкрэсліваў гэты момант некалькі разоў у лістах. Кажа, што ўсё, што хацеў, ён сказаў у сваіх кнігах. Гэта вельмі важна для яго», — пишет женщина.
Напомним, 12 мая в суде Могилевской области
Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.
21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (Участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.
Ранее уже приходили сообщения, что задержанных и осужденных по политическим мотивам ставят на профучет, в том числе и журналистов. В конце апреля стало известно, что нашу журналистку Катерину Борисевич, осужденную по делу о «ноль промилле»,
Муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш рассказывал: «Профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть „склонные к экстремизму“. В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель».
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По ее словам, ей перестали приходить письма от мужа. Она также рассказала, что заседания в суде над Павлом идут каждый день, на процессе Северинец молчит.
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