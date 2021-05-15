Беларусь разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей для рефинансирования госдолга

Источник материала: Tut.by

Беларусь может в течение трех лет разместить в России гособлигации на 100 млрд российских рублей (более 1,3 млрд долларов по текущему курсу). Это предусмотрено указом № 183, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.



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Документом поручено Совету министров в 2021−2023 годах разместить в России государственные облигации на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней.

Указом предусмотрена возможность «при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ Республики Беларусь от иммунитета». В том числе, как сказано в документе, «от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и (или) арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и (или) арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и (или) вытекающим из эмиссионных документов».

Указ принят «в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь».

Стоит отметить, что в 2019−2020 годах Минфин Беларуси разместил на Московской бирже облигации на общую сумму в 20 млрд российских рублей. При этом была зарегистрирована программа эмиссии ценных бумаг на сумму в 30 млрд российских рублей.

Ранее белорусские власти чередовали выходы на российский, европейский и азиатский рынки заимствований. Но западный вектор сейчас из-за санкций закрылся. Поэтому приоритет — это Россия. В частности, Беларусь может рассмотреть возможность размещения облигаций.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября 2020 года пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси 500 млн долларов. Первый транш российского госкредита на такую же сумму поступил в Беларусь в конце 2020 года. Второй транш на 500 млн долларов в Беларуси рассчитывают получить до конца июня.

На 1 апреля 2021 года внешний госдолг Беларуси составил 18,1 млрд долларов. Россия — крупнейший кредитор Беларуси (свыше 8 млрд долларов).