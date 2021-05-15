МИД Беларуси отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке

Источник материала: Tut.by

Беларусь с большой тревогой внимательно следит за тем, что происходит в зоне обострения палестино-израильского противостояния , сообщили в МИД.



Система «Железный купол» поражает цель в районе Ашкелона на юге Израиля, 11 мая 2021 года. Фото: Reuters

— Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что Беларусь «всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях». Белорусская сторона считает естественным право любого субъекта на защиту.

— Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, так же как и отстаивание своих интересов, должны осуществляться в рамках международно-правового поля. Рассчитываем, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации, — заявили в ведомстве.