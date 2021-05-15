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МИД Беларуси отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
15.05.2021 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь с большой тревогой внимательно следит за тем, что происходит в зоне обострения палестино-израильского
— Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Он отметил, что Беларусь «всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях». Белорусская сторона считает естественным право любого субъекта на защиту.
— Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, так же как и отстаивание своих интересов, должны осуществляться в рамках международно-правового поля. Рассчитываем, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации, — заявили в ведомстве.
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Беларусь с большой тревогой внимательно следит за тем, что происходит в зоне арабо-израильского конфликта, сообщили в МИД.
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