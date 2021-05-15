Минздрав установил размеры вознаграждений организаторов при госзакупках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,15 мая – Sputnik. Единые размеры вознаграждений организаторов при государственных закупках установлены в Беларуси, соответствующее постановление министерства здравоохранения опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу.

Согласно документу, единый размер вознаграждения организатора при государственной закупке медицинских изделий, запасных частей к ним установлен на уровне 0,54 процента, при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания - 0,26%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Именно с нового года вступил в силу президентский указ, подписанный 29 декабря 2020 года "О госзакупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания". Им среди прочего предусмотрено, что Министерство здравоохранения по согласованию с министерством финансов ежегодно будут устанавливать единый размер вознаграждения организатора.

Декабрьский указ 2020 года был направлен на сохранение системы закупок в здравоохранении, когда учреждения здравоохранения имеют право как проводить процедуры государственных закупок самостоятельно, так и приобретать медицинские изделия, лекарственные средства и лечебное питание через организатора с учетом ряда особенностей