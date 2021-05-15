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Беларусь готова экспортировать электроэнергию в страны Балтии и Украину

15.05.2021 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая - Sputnik. Белорусская АЭС рассчитана в первую очередь на внутренние потребности в электроэнергии, но готова работать и на экспорт, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС полным ходом идет опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки, что является завершающим этапом опытно-промышленной эксплуатации блока.

"В первую очередь мы нацелены на удовлетворение внутренних потребностей, но если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить. Для этого есть все технические возможности", - цитирует министра агентство БелТА.

Поставки на экспорт 

Министр отметил, что страна будут наращивать объемы производства электроэнергии.

"Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт. С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта", - сказал Каранкевич.

По его словам, сейчас электрическая энергия востребована и БелАЭС внесет значительный вклад и в удовлетворение растущих потребностей реального сектора экономики и населения. При этом он отметил возможность замещения использования углеводородного топлива.

Как ранее сообщалось, в прошлом году объем потребления электроэнергии в Беларуси составил 38 млрд кВт.ч. К 2025 году прогнозируется рост до 44 млрд кВт.ч. Планируется, что БелАЭС будет обеспечивать около 40% потребности страны в электроэнергии.

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Теги: Минск
 
 
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Планируется, что БелАЭС в будущем будет обеспечивать около 40 процентов потребности страны в электроэнергии.
 
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