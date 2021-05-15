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Мини-рекорд: доллар продолжает дешеветь в Беларуси, но не сильно
15.05.2021 15:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК,15 мая – Sputnik. Доллар и российский рубль на торгах 15 мая подешевели, евро – подорожал. Данная информации разместила у себя на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи по итогам субботних торгов.
© Sputnik / Алексей Куденко
Сегодня в Беларуси рабочая суббота, поэтому Белорусская валютно-фондовая биржа провела торги по схеме рабочего дня.
Как отмечают эксперты валютного рынка, сегодня был самый низкий курс доллара за последние почти пять месяцев. За это время американская валюта дорожала и дешевела, как говорят эксперты "по малой синусоиде", особых скачкой в цене не было по итогам торгов.
Такая волатильность валют на отечественном рынке - обычный тренд, скачки курсов зависят от многих факторов, среди которых ситуация на нефтяном рынке, локальные военные конфликты в различных регионах, начало или окончание туристического сезона.
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Как отмечают эксперты, волатильность валют на отечественном рынке - привычный тренд, курсы доллара, евро и российского рубля зависят от ряда факторов.
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