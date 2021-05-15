Источник материала: Tut.by

МАРТ выдало предупреждение Витебскому облисполкому. Министерство считает, что областная администрация нарушила антимонопольное законодательство — своим решением по распределению сельхозорганизаций, осуществляющих поставку молока.



Витебский облисполком. Фото: Игорь Матвеев

По указу президента № 70 Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Совмином формировать в регионе сырьевые зоны по договорам об агропромышленном объединении.

Указ определяет, что стороной договора могут выступать не все организации, а лишь те, чье имущество находится в республиканской или коммунальной собственности (с долей акций государства не менее 50 процентов), а также унитарные предприятия, учредители которых — юрлица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50 процентов.

В марте 2020 года Витебский облисполком принял решение «О формировании сырьевых зон». Он определил сельскохозяйственные организации, осуществляющие поставку молока по договорам контрактации. При этом в перечень включены все сельхозорганизации области.

В связи с этим МАРТ выдало предупреждение облисполкому.