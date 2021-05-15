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МАРТ выдало предупреждение Витебскому облисполкому
15.05.2021 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МАРТ выдало
По указу президента № 70 Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Совмином формировать в регионе сырьевые зоны по договорам об агропромышленном объединении.
Указ определяет, что стороной договора могут выступать не все организации, а лишь те, чье имущество находится в республиканской или коммунальной собственности (с долей акций государства не менее 50 процентов), а также унитарные предприятия, учредители которых — юрлица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50 процентов.
В марте 2020 года Витебский облисполком принял решение «О формировании сырьевых зон». Он определил сельскохозяйственные организации, осуществляющие поставку молока по договорам контрактации. При этом в перечень включены все сельхозорганизации области.
В связи с этим МАРТ выдало предупреждение облисполкому.
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