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Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии в страны Балтии и Украину

15.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Поставки электроэнергии из Беларуси в соседние страны продолжаются. А с вводом АЭС на полную мощность наш экспортный потенциал вырастет. Если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить. Об этом сегодня рассказал профильный министр Виктор Каранкевич. Для этого есть все технические возможности. Но, конечно, главное - внутренний рынок. Через 5 лет Белорусская АЭС сможет обеспечивать около 40 % потребностей страны в электроэнергии.

Белорусской энергосистеме исполнилось 90 лет. К юбилейной дате в столице открыли памятный камень и заложили аллею. Она стала началом большого проекта по созданию в микрорайоне Магистр современного экопарка. Его планируют открыть к 1 сентября.

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Поставки электроэнергии из Беларуси в соседние страны продолжаются. А с вводом АЭС на полную мощность наш экспортный потенциал вырастет. Если потребуются...
 
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