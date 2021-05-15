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Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии в страны Балтии и Украину
15.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Поставки электроэнергии из Беларуси в соседние страны продолжаются. А с вводом АЭС на полную мощность наш экспортный потенциал вырастет. Если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить. Об этом сегодня рассказал профильный министр Виктор Каранкевич. Для этого есть все технические возможности. Но, конечно, главное - внутренний рынок. Через 5 лет Белорусская АЭС сможет обеспечивать около 40 % потребностей страны в электроэнергии.
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Поставки электроэнергии из Беларуси в соседние страны продолжаются. А с вводом АЭС на полную мощность наш экспортный потенциал вырастет. Если потребуются...
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