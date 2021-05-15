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Сойм БНФ назначил и. о. главы партии. Предыдущий председатель задержан по «делу о госперевороте»
15.05.2021 20:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу прошло заседание Сойма Партии БНФ и Сойма ОО БНФ «Адраджэньне». Руководящий орган партии и движения обсудил текущую общественно-политическую ситуацию в стране, а также вопросы стратегии и тактики партии в свете будущих избирательных кампаний. Об этом
На заседании заслушали информацию о положении задержанного по «делу о госперевороте» председателя партии БНФ Григория Костусева. Члены Сойма обсудили проблему управления организацией в ситуации, когда председатель партии находится под стражей и объективно лишен возможности осуществлять свои управленческие полномочия. Было принято решение назначить исполняющим обязанности главы партии одного из заместителей — Вадима Саранчукова.
— Хочу подчеркнуть, что председателем партии БНФ сейчас остается Григорий Костусев, и мы надеемся, что он скоро выйдет на свободу и сможет вернуться к полноценному исполнению обязанностей руководителя организации. Новый председатель партии может быть избран только на следующем съезде партии. Настоящее решение носит чисто технический характер и направлено на обеспечение устойчивого функционирования партии и общественного объединения как юридических лиц, — сказал Саранчуков.
«Дело о госперевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В Госдепартаменте
В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы. КГБ предъявил
28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный
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- Хочу подчеркнуть, что председателем партии БНФ сейчас остается Григорий Костусев, и мы надеемся, что он скоро выйдет на свободу и сможет вернуться к полноценному...
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