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Белорусско-российские лифты для Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа России

15.05.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О том, что Беларуси и России необходимо выходить на новый уровень промышленной кооперации, сегодня говорят и на уровне правительств, и экспертное сообщество. Это тот фундамент, на котором странам нужно развивать сотрудничество.

Направлений много - от военно-технических разработок до машиностроения и производства лифтов. Сегодня в России более 110 тысяч лифтов требуют срочной замены. Совместное белорусско-российское предприятие уже работает в Москве, очередь за северной столицей России. Дарья Белоусова-Петровская побывала на заводе по производству лифтов в Санкт-Петербурге и узнала, почему там ждут промышленной кооперации с нашей страной.

О своем предприятии Дмитрий Мареев может рассказывать часами. Лифтовой завод был создан 11 лет назад по решению межправительственной программы Беларуси и Санкт-Петербурга. Но тогда сотрудничество ограничилось исключительно поставками готовой продукции ОАО "Могилевлифтмаш" на российский рынок. По сути, работали только как дилеры.


Дмитрий Мареев, гендиректор санкт-петербургского лифтового завода:
Через 7 лет поставили задачу построить полноценное производство, чтобы выйти на уровень более глубокой кооперации, здесь локализовывать уже купе-кабины, двери шахты и в этом направлении уже развиваться. Мы запустили производство в марте прошлого года. Сегодня потенциал этого предприятия около 80 лифтов в месяц, соответственно около 800 лифтов в год
Сегодня здесь создают лифты, как говорится, на любой вкус и цвет - от компактных пассажирских до мощных грузовых. Есть экономвариант и модели с более дорогой комплектацией.

Беларусь и Россия наращивают производственную кооперацию


Белорусско-российские лифты для Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа России

Санкт-Петербург остро нуждается в замене старого оборудования. Капитального ремонта требуют более 12 тысяч лифтов. Это только в городе на Неве. А если взять Ленинградскую область, то цифра вырастит до 20 тысяч. Поэтому промышленная кооперация с Беларусью просто необходима.

Дмитрий Мареев, гендиректор санкт-петербургского лифтового завода:
Я думаю, что это два направления. Одно из них - это та продукция, которую мы у себя изготавливать не можем. Это грузовые лифты, больничные. Безусловно, мы можем здесь двинуться в кооперации по пассажирским лифтам, что будет поставка, допустим, лифтовых комплектов без узлов, в виде панели кабины, створок двери шахты, то, что мы можем делать здесь у себя, на что мы заточены. Потому что в этом направлении тоже есть смысл двигаться дальше
Сегодня в России более 110 тысяч лифтов старше 25 лет. И по техническим требованиям Евразийского экономического союза сейчас идет полная замена устаревшего оборудования.

Совместное белорусско-российское предприятие уже работает в Москве. Его мощность - 10 тысяч лифтов в год. А благодаря производственной кооперации с Санкт-Петербургом белорусско-российские лифты будут не только в домах северной столицы России, но и всего Северо-Западного округа.

 
 
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О том, что Беларуси и России необходимо выходить на новый уровень промышленной кооперации, сегодня говорят и на уровне правительств, и экспертное сообщество. Это...
 
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