Дизайн напоминает зубра - МАЗ представил новый электробус на выставке в Москве

Источник материала: БT

Экологичный и скоростной. В Москве представили новый белорусский электробус на X Международной выставке "Электротранс-2021". Внешне автобус смотрится очень эффектно. Дизайн напоминает зубра с горбом на крыше и ломаной линией остекления. Зеленый цвет заявляет об экологичности машины. Белорусский электробус полностью заряжается от батарей. Никаких выхлопных газов. Запаса электричества хватит на 300 километров пути.



Олег Смолянко, замначальника управления продаж пассажирской техники ОАО "МАЗ":

По нашим подсчетам, при подзарядке до получаса можно работать 2 смены. 16 часов можно работать на маршруте. Это ночная зарядка, когда город потребляет минимум электричества, мы можем заряжаться. И неоспоримый плюс: ночное электричество стоит дешевле, чем дневное

Белорусским электробусом уже заинтересовались в Москве. А следующий наш автобус с электроприводом выйдет на маршрут в Санкт-Петербурге. По результатам тест-драйва будет принято решение о закупке.



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