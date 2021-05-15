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Дизайн напоминает зубра - МАЗ представил новый электробус на выставке в Москве
15.05.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экологичный и скоростной. В Москве представили новый белорусский электробус на X Международной выставке "Электротранс-2021". Внешне автобус смотрится очень эффектно. Дизайн напоминает зубра с горбом на крыше и ломаной линией остекления. Зеленый цвет заявляет об экологичности машины. Белорусский электробус полностью заряжается от батарей. Никаких выхлопных газов. Запаса электричества хватит на 300 километров пути.
Олег Смолянко, замначальника управления продаж пассажирской техники ОАО "МАЗ":
Белорусским электробусом уже заинтересовались в Москве. А следующий наш автобус с электроприводом выйдет на маршрут в Санкт-Петербурге. По результатам тест-драйва будет принято решение о закупке.
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Экологичный и скоростной. В Москве представили новый белорусский электробус на X Международной выставке "Электротранс-2021". Внешне автобус смотрится очень...
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