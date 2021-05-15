Генпрокурор обвинил сопредельные государства в попытке внедрить в Беларусь «коричневую чуму»

Источник материала: Tut.by

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед прокомментировал принятие Закона «О недопущении героизации нацизма». По его мнению, это очень своевременный закон, поскольку «руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» .



Андрей Швед. Фото: prokuratura.gov.by

Андрей Швед заявил, что с точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривался одной из крайних форм экстремизма.

— События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, — считает генпрокурор.

Он уверен, что нацизм сам по себе это благодатная почва, чтобы «радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, свержение суверенного государства».

— По сути дела, это технологии, которые используются в цветных революциях. Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз использовали эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как крайнее проявление экстремизма, — отметил он.

Швед заявил, что эти идеи исходят из тех государств, «где нацизм, по сути дела, стал частью государственной идеологии».

— Посмотрите, что происходит: марши эсэсовцев, ущемление прав граждан по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы и другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии, — отметил генпрокурор.

Напомним, 14 мая Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. 15 мая они были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Часть статей законов вступает в силу после официального опубликования, часть — через месяц.