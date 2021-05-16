|
Генпрокурор: «Установлены сведения о еще живых нацистских преступниках. Из литовских батальонов СС и Армии Краевой»
16.05.2021 21:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед дал интервью
«Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и по архивным данным предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. Глубиной до 5 м.
И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан. Скажу больше: когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке — все это настолько поражает. Показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма. Любой идеи, которая направлена на уничтожение населения, сопряженное с геноцидом. Показывают масштабы трагедии и то, что официальная историография нашей страны, на самом деле, как мне кажется, далека от истинных цифр уничтоженного населения Беларуси.
Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее не известных мест массового уничтожения населения либо мало изученных. Кроме того, нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой.
Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами, а они еще живы, нам известно их место жительства, процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде», — сказал генпрокурор.
По словам Шведа, Генпрокуратура в ближайшее время представит в международный трибунал «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».
Напомним, ранее Андрей Швед
— События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, — считает генпрокурор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокурор: «Установлены сведения о еще живых нацистских преступниках. Из литовских батальонов СС и Армии Краевой»
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед дал интервью телеканалу «Беларусь 1».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)