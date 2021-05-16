Генпрокурор: «Установлены сведения о еще живых нацистских преступниках. Из литовских батальонов СС и Армии Краевой»

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед дал интервью телеканалу «Беларусь 1» , в котором он рассказал о раскопках мест массового захоронения белорусов и заявил, что Беларусь отправит запросы в Литву и Польшу по поводу еще живых нацистских преступников.



Андрей Швед. Скриншот видео «Беларусь 1»

«Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и по архивным данным предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. Глубиной до 5 м.

И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан. Скажу больше: когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке — все это настолько поражает. Показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма. Любой идеи, которая направлена на уничтожение населения, сопряженное с геноцидом. Показывают масштабы трагедии и то, что официальная историография нашей страны, на самом деле, как мне кажется, далека от истинных цифр уничтоженного населения Беларуси.

Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее не известных мест массового уничтожения населения либо мало изученных. Кроме того, нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой.

Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами, а они еще живы, нам известно их место жительства, процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде», — сказал генпрокурор.

По словам Шведа, Генпрокуратура в ближайшее время представит в международный трибунал «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

Напомним, ранее Андрей Швед прокомментировал принятие Закона «О недопущении героизации нацизма». По его мнению, это очень своевременный закон, поскольку «руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии».

— События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, — считает генпрокурор.