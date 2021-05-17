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В полвторого ночи написал явку с повинной. О какой «взятке» 12-летней давности говорят в суде над Бабарико
17.05.2021 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В судебном заседании по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка допрошены Андрей Марков и Юрий Ковальчук — учредители и руководители (заместитель директора и директор) строительной организации ООО «Марконстрой». К проекту DELAY (ООО «ПриватЛизинг», ООО «Правовой диалог», ООО «Системы обработки информации») или к ООО «Активлизинг», вокруг которых в основном строится обвинение, Марков и Ковальчук отношения не имеют. Они фигурируют в отдельном эпизоде обвинения, согласно которому заместитель председателя правления Александр Ильясюк принял для себя и для Виктора Бабарико в несколько этапов с 2008 по 2010 год взятку от Маркова и Ковальчука в размере 80 000 долларов.
Андрей Марков
Юрий Ковальчук
ООО «Марконстрой» — компания, которая существует с начала двухтысячных, основной вид деятельности — строительство объектов недвижимости, компания выступает заказчиком.
В суде допрошенные рассказали, что к концу 2007 — началу 2008 года у ООО «Марконстрой» закончились собственные средства для завершения строительства жилого дома по улице Шорной. Марков и Ковальчук обращались в разные банки, но им отказывали в финансировании. В какой-то момент Марков рассказал про эту ситуацию своему другу Романовскому, а тот посоветовал обратиться к его знакомому в Белгазпромбанке, зампреду правления Ильясюку и дал номер телефона. До этого за кредитами в Белгазпромбанк ООО «Марконстрой» не обращалось.
Марков напрямую позвонил Ильясюку, сказал, что хочет получить кредит, договорился о встрече. Через некоторое время Марков и Ковальчук встретились с Ильясюком в его кабинете в Белгазпромбанке, обсудили финансирование завершения строительства объекта, для чего был необходим кредит на 4−5 млн долларов. Ильясюк сказал подготовить пакет документов и подать заявку. Условия кредитования, которые запрашивались, не отличались от стандартных и от условий в других банках. Речь о передаче вознаграждений на встрече не шла.
В феврале или в марте 2008 года Марков и Ковальчук передали в банк пакет документов. Спустя какое-то время исполнитель в банке сообщил, что документы рассмотрены и поданы «наверх». После этого у них состоялась еще одна встреча с Ильясюком, тот пояснил, что возможность выдачи кредита достаточно высокая и что документы ООО «Марконстрой» будут рассматриваться на «совете» (видимо, речь о Комитете по управлению активами и пассивами и Большом кредитном комитете — прим. ред.).
По словам Ильясюка (
Марков и Ковальчук согласились с суммой и сказали, что деньги будут передавать по мере возможности, в течение определенного периода. Ильясюк не возражал. Спустя некоторое время он сообщил, что «совет» одобрил заявку. Кредит «Марконстрой» получил в апреле 2008 года.
До декабря 2008 года денег Ильясюку Марков и Ковальчук не передавали, средства у них появлялись по мере того, как сдавали дом и получали дивиденды. Ильясюк не напоминал, что надо передать деньги, они не созванивались и не встречались в период с апреля по декабрь 2008. В декабре 2008 Марков и Ковальчук принесли Ильясюку 5 тысяч долларов в конверте. Марков озвучил сумму, Ильясюк не пересчитывал. Что в дальнейшем было с деньгами, Марков и Ковальчук не знают, Ильясюк им об этом не говорил.
Следующая передача состоялась где-то через полгода. Всего встречались для передачи денег раз пять — шесть и передавали по 10−15 тысяч долларов (согласно Маркову) или не менее восьми раз по 5−10 тысяч (согласно Ковальчуку), но когда это конкретно было, Ковальчук и Марков не помнят. Ильясюк сам никогда не напоминал о необходимости передавать деньги и не спрашивал, когда будет следующая выплата. Деньги приносили, когда накапливалась сумма. В общей сложности они передали Ильясюку около 80 тысяч долларов. Последняя встреча состоялась в конце 2011 года. После этого Марков и Ковальчук решили, что больше денег передавать не будут. Как пояснил Ковальчук, «финансовое состояние ООО „Марконстрой“ больше не позволяло передавать деньги». Ильясюку они о своем решении не сообщали, а он не интересовался. К этому моменту ООО «Марконстрой» завершило строительство и рассчиталось по кредитам.
Ковальчук и Марков также рассказали, что, поскольку кредит в апреле 2008 года был выдан на один год, а дом мог быть сдан только в конце 2009 года, у ООО «Марконстрой» не было достаточных средств для погашения кредита своевременно. По предложению юристов Белгазпромбанка в 2009 году новый кредит был выдан ООО «Инвестцентрстрой» — организации-субподрядчику на объекте, которая также принадлежала Ковальчуку и Маркову. С Ильясюком вопрос выдачи кредита ООО «Инвестцентрстрой» Ковальчук и Марков не обсуждали, никаких денежных средств за это не передавали.
Показания на следствии
В судебном заседании были оглашены показания Маркова и Ковальчука, данные в ходе предварительного следствия, в которых некоторые события изложены иначе, чем прозвучали в суде.
Так, Марков сначала указывал, что деньги передавал с лета 2008 по лето 2009 по 10 тысяч долларов; потом сказал, что документы в банк поданы осенью 2008 года, и только после этого состоялась встреча с Ильясюком, а деньги передавались с 2008 по 2010 год; согласно следующим показаниям Маркова период передач денег увеличился до декабря 2011 года, а в ходе последнего допроса Марков утверждал, что передавал незаконное вознаграждение Ильясюку начиная с 2009 года. В суде Марков говорил, что деньги передавались в конвертах, однако на следствии указывал, что передавал в черных пакетах или прикрытые документами.
Показания Ковальчука также изменялись. В явке с повинной Ковальчук указывал, что первоначально оговаривалась сумма 80 тысяч долларов, передачи происходили с 2008 по 2010 год. В объяснениях, данных в тот же день, ссылаясь на некие документы, уточнил, что деньги передавали до 2011 года и первоначально оговаривалась другая сумма. На последнем допросе в ходе следствия Ковальчук говорил, что ознакомился с документами, и правильный период передач денег — с 2008 по ноябрь 2010 года. В суде Ковальчук эти показания не поддержал, поскольку «сверился с документами и понял», что последние передачи были в конце 2011 года.
Явки с повинной
13 июня 2020 года в здании ДФР, куда его вызвали для дачи объяснений, Марков написал явку с повинной, в которой признался в даче взятки Ильясюку в 2008 году. По его словам, «наверное, было раскаяние». В суде выяснилось, что на явке с повинной стоит время написания — 01 час 38 минут. В ДФР же Марков приехал в конце рабочего дня 12 июня. Что происходило с этого времени до полвторого ночи, Марков пояснить подробно не смог, он сказал, что ждал в кабинете и общался с сотрудниками ДФР.
Как и Марков, Ковальчук был вызван в ДФР вечером 12 июня 2020 года. 13 июня 2020 года в 00.10 минут он написал явку с повинной. Как пояснил Ковальчук, на протяжении 6 часов до этого он находился в ДФР, давал пояснения по поводу обращения в банк в 2017—2018 годах, а около 21−22 часов у него возникло желание сообщить об обстоятельствах выдачи кредита в 2008 году.
На вопрос, почему такое желание у Ковальчука возникло только в 2020 году, он ответил, что если бы написал заявление в 2014, 2015, 2016 году, то, по его мнению, оно бы подтверждения не получило. А в 2020 году было обвинение банка в «присвоении чужих денег», и он «с TUT.BY узнал, что менеджеры банка незаконно получали деньги» (о претензиях к топам Белгазпромбанка стало известно 11 июня 2020 года, тогда
Напомним, что Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года, а по состоянию на 12 июня 2020 года в отношении него никаких подозрений не выдвигалось.
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В полвторого ночи написал явку с повинной. О какой «взятке» 12-летней давности говорят в суде над Бабарико
Что за отдельный эпизоде обвинения, согласно которому заместитель председателя правления Александр Ильясюк принял для себя и для Виктора Бабарико в несколько...
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