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А. Турчин: санкционное давление извне направленно против белорусского народа

17.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Санкционное давление извне  и призывы  разорвать контракты  с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области считает направленными  против белорусского народа. Это Александр Турчин заявил в проекте "Вопрос номер 1". Ведь на  этих предприятиях большие трудовые коллективы, более тысячи рабочих мест, а также эти производства - крупные налогоплательщики государственной казны, деньги из которой идут в основном идут на социальную сферу и инвестиционные программы. 

Искусственные барьеры извне не отразились на экспорте Минской области. За квартал он вырос на 17 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. А темп роста производства калийных удобрений  превышает 140 %. 

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Санкционное давление извне  и призывы  разорвать контракты  с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области...
 
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