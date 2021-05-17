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А. Турчин: санкционное давление извне направленно против белорусского народа
17.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСанкционное давление извне и призывы разорвать контракты с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области считает направленными против белорусского народа. Это Александр Турчин заявил в проекте
Искусственные барьеры извне не отразились на экспорте Минской области. За квартал он вырос на 17 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. А темп роста производства калийных удобрений превышает 140 %.
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Санкционное давление извне и призывы разорвать контракты с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области...
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