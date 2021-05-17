«Выгоднее всего купить дом под снос и спокойно строить». Что происходит на рынке загородной недвижимости

«В городе продать, а за городом купить»

- Сейчас наибольший спрос?

Александр Носков:

- В целом да. Дачи — это чаще всего покупка сезонная: в начале дачного сезона люди активизируются, чтобы, купить и, не имея возможности выехать за границу, спокойно отдохнуть у нас. Если говорить о недостроях, то они тоже чаще всего приобретаются уже после зимы. Потому что после зимы видно: с чем столкнется, какие есть подводные камни у того или иного недостроя. А готовые, жилые объекты всегда продаются. Все зависит от их качества, круглогодично.

- Если брать статистику предложения, то дачи на первом месте по количеству объявлений, потом участки, потом недостроенные дома, а вот старые и новые готовые дома сильно отстают. Неужели такой большой спрос на недострои?

Алена Лепешко:

- Недострой может быть разный. Если это фундамент - один интерес покупателей, если коробка под крышей - совсем иной. Недострои в виде фундаментов, на мой взгляд, всегда пользовались большим спросом и, наверное, продолжают пользоваться, и будут пользоваться. Потому что это, так называемые участки, где можно построить дом своей мечты.

Александр Носков:

- Почему недостроев такое большое количество? Чтобы продать участок, который был куплен с аукциона, на нем нужно сделать незавершенное капитальное строение. По сути, фундамент - 10%-ая "консерва", чтобы его в будущем продать. Поэтому их достаточно много на рынке. Нужно разделить их по процентному соотношению к постройке.

Тут даже и аукционы особо не причем. У нас действует закон единства земли и капительного строения, на ней зарегистрированного. То есть, у нас нельзя продать просто участок, если это только не садовое товарищество и земля не в частной собственности.

- Мы совсем недавно обсуждали «первичку» и «вторичку». Эксперты говорили, что не сильно люди готовы сейчас расставаться с деньгами, потому что они не уверены в завтрашнем дне. Станут ли люди тратиться на загорожную недвижимость?

Татьяна Вариниченко:

- Ко мне обращаются многие клиенты, чтобы квартиры продать и загородную недвижимость купить. Поэтому в связи с пандемией спрос увеличился, а следом и цена.

- Но уровень жизни снижается...

Татьяна Вариниченко:

- Cодной стороны да, опускается, но вариантов больше становится. Смотря какой сегмент недвижимости: дачи или коттеджи. Но все нужно анализировать, все сравнивать: что продается рядом, качество, цена и так далее. Может быть, там рядом стоит аналогичный коттедж, похожий.

- Насколько сейчас покупатели готовы вкладываться именно в дорогие коттеджи?

Татьяна Вариниченко:

- Больше покупают что-то среднее. Клиенты звонят и говорят: «Продайте двухкомнатную квартиру за тысяч 60. И вот на такую стоимость мне для комфортной жизни подберите домик небольшой». Коттеджей, которые больше 200 тысяч стоят, мало. То планировка не такая, то еще что-то. Я думаю, человек уже под себя лучше будет строить, если у него есть такие деньги. Сейчас больше смотрят дачи в садовых товариществах, но для круглогодичного проживания, чтобы можно было и зимой приехать в дальнейшем жить.