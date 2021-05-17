Судят журналистку TUT.BY Любовь Касперович: 72 часа истекают, а она заявляет, не знает, за что ее задержали

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района проходит суд над журналисткой TUT.BY Любовь Касперович. Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии — ч. 1 ст. 24.23.



Фото: TUT.BY

Дело рассматривает судья Сергей Кацер. Любовь участвует в заседании по скайпу. Кацер зачитывает, что Любовь обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии — ч. 1 ст. 24.23 КоАП.

Журналистка сразу заявила, что рядом с ней проходит другой процесс — судят Анатолия Лебедько, поэтому она очень плохо слышит то, что говорит судья. Судья несколько раз повторяет свои вопросы о ее биографии, зачитывает ее права — Любовь слышит все это лишь частично.

Касперович заявляет первое ходатайство: через 10 минут заканчивается 72 часа после ее задержания, и она до сих пор не знает, за что ее задержали и за что она находится в ИВС на Окрестина — просит ознакомить ее с протоколом задержания и правонарушения.

— Я впервые от вас слышу, в чем меня обвиняют, — заявила журналист судье.

— В протоколе имеется отметка, что вы отказались от получения копии протокола, делать отметку, что вам объяснялись ваши права и обязанности, отказались подписывать протокол, — сказал судья.

— Это ложь. Когда делали опись моего имущества, спустя 5 часов после задержания, я делала в протоколе описи отметку, что мне не объяснили, за что я задержана, — заявила Касперович.

Судья Кацер отказал журналистке в ходатайстве — она не сможет ознакомиться с протоколом.

Касперович заявила еще одно ходатайство — пообщаться с адвокатом Андреем Мочаловым.

Защитник также заявил ходатайство — пообщаться с подзащитной, суд его удовлетворил, но дал лишь 7 минут на общение. Из зала попросили выйти всех, кроме адвоката и секретаря судьи — она будет присутствовать при конфиденциальном общении подзащитного с адвокатом.



Адвокат Мочалов общается с Любовью Касперович. Справа — секретарь суда, присутствующая при этом. Фото: TUT.BY

После общения с журналистом адвокат Мочалов попросил судью предоставить ему время, чтобы ознакомиться с делом. Судья удовлетворяет ходатайство, в суде перерыв до 11.40.

Напомним, в понедельник, 17 мая, около 11.15 истекает 72 часа после задержания, то есть Любовь должны или отпустить, или осудить до этого времени.

Любовь Касперович была задержана во время исполнения своих профессиональных обязанностей 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где проходил суд по «делу студентов». Возле здания суда собралось не менее 100 человек, желающих поддержать студентов: их родственники, друзья, неравнодушные белорусы. В зал заседания почти никого не пустили, и милиция попросила разойтись находящихся у здания людей, позже начались задержания. Среди задержанных оказалась и Любовь Касперович, ее отвезли в РУВД Московского района.

Перед задержанием Любовь интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.

— Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, — рассказывали TUT.BY очевидцы событий.

Поздно вечером некоторых задержанных студентов стали отпускать из РУВД с протоколами. Суд у них состоится в среду, 19 мая. Любовь вместе с некоторыми другими задержанными отвезли на Окрестина. За все время нахождения в РУВД к ней так и не допустили адвоката.

Предположительно в субботу, 15 мая, протокол Любови Касперович должны были рассмотреть в суде Московского района. Но за целый день материалы дела из РУВД в суд так и не доставили. Наша коллега выходные провела на Окрестина.

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