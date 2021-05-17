Эксперты: Государство пока не готово снижать свое участие в экономике

Источник материала: Tut.by

Власти пока не готовы снижать степень участия государства в экономике, поэтому откладывается принятие любых либеральных документов, направленных на развитие частного сектора и диалога с обществом. Такое мнение высказали эксперты БелаПАН, комментируя причины, по которым принятие ряда либеральных документов откладывается.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В апреле Национальный банк объявил о переносе на два года сроков перехода на режим таргетирования инфляции, который предусматривает повышение частоты коммуникации центрального банка с обществом. Кроме этого, по сведениям БелаПАН, по решению правительства отложена публикация программы развития конкуренции, предусматривающая создание равных условий хозяйствования для государственных и частных компаний.

Эксперты также обращают внимание, что отложено на неопределенный срок принятие дорожной карты по повышению эффективности экономики, которая в течение ряда лет готовилась правительством и Всемирным банком и предполагала создание условий для устойчивого экономического роста.

«Принятие либеральных документов в Беларуси отложили вначале из-за электоральной кампании, а после нее потому, что они оказались не нужны. Ведь в случае принятия таких документов пришлось бы уменьшать участие государства в экономике, а в последнее время мы видим тренд другой — это участие увеличивается», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

По мнению экспертов, перспективы принятия либеральных документов зависят от ситуации, в которой будет находиться страна.

«Если за счет улучшения внешней конъюнктуры экспорт в этом году вырастет, власти будут считать, что политический кризис — это не страшно, экономика выстояла и либерализация не нужна. Если же экономическая конъюнктура окажется неблагоприятной, возникнет кризис на финансовом рынке либо ухудшатся отношения с Россией, это может подтолкнуть государство задуматься о развитии частного сектора, и тогда либеральные решения возможны», — предположила в комментарии БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

По словам экспертов, ситуация в сфере госфинансов должна подталкивать власти принимать документы, которые будут стимулировать развитие частного сектора.

«Этот год на фоне запасов, накопленных за годы профицита, страна, которой нужно миллиарды долларов возвращать по долгам и финансировать дефицит бюджета, может еще благополучно пережить. В будущем, чтобы экономика на фоне финансовых проблем не скатилась в дремучее состояние, понадобятся либеральные документы, направленные на развитие частного сектора», — считает Чубрик.

В противном случае, полагают эксперты, Беларусь будет отставать от соседних стран.

«До политического кризиса аналитики сходились во мнении, что потенциальные темпы экономического роста Беларуси составляют около 2−3%, сейчас они оцениваются примерно в 1%. Сохранение ситуации, близкой к стагнации, приведет к дальнейшему отставанию Беларуси от соседних стран, которые намерены расти на 4−5% в год», — резюмировала Борнукова.