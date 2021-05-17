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Осталось 80 км: генконсул Германии о строительстве "Северного потока – 2"

17.05.2021 13:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет доведено до конца, осталось проложить всего 80 километров, рассказал генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

"Насколько я знаю, 80 километров еще осталось построить на сегодняшний день. Более детальной информацией, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет достроен", - сказал Крузе журналистам.

Также он добавил, что решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. А потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Строительство газопровода "Северный поток – 2"

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода.

© Sputnik / Илья Питалев
У Германии и США есть разногласия по "Северному потоку – 2", признала Меркель

Продолжить работы можно будет не раньше конца мая. Причина – возможные угрозы для экологии. Активисты утверждают, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. 

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании. 

Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительным подсчетам, строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.
 
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