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Доллар США и евро подешевели на торгах в понедельник
17.05.2021 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Доллар США и евро упали в цене, российский рубль подскочил в цене торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро просел на 0,05%, доллар США стал дешевле на 0,14%, российский рубль вырос в стоимости на 0,12%.
На торгах 17 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как формируется валютная корзина?
Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
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Российский рубль окреп и подрос в цене по отношению к белорусской валюте на торгах в начале рабочей недели.
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