Доллар США и евро подешевели на торгах в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Доллар США и евро упали в цене, российский рубль подскочил в цене торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро просел на 0,05%, доллар США стал дешевле на 0,14%, российский рубль вырос в стоимости на 0,12%.

На торгах 17 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,06 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,52 рубля,

100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как формируется валютная корзина?

Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

Читайте также: