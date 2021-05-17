Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной: за неделю количество объявлений о продаже квартир выросло на 0.6%. В наибольшей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами (+1%). «Двушек» и «трешек» за неделю стало больше на 0.5%.

Среди районов города наибольший рост числа объектов демонстрировали Партизанский (+5%) и Октябрьский (+3%). Заметно за последние 7 дней сократилось предложение в Первомайском, Центральном и Фрунзенском районах – минус 2% во всех трех.