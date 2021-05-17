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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

17.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.1% и составил 1237 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1302 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 65 $/м2 в пользу новостроек.  

Средняя цена квартир без учета влияния первичного рынка за последние семь дней снизилась на 0.2% и составила 1324 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

Небольшое снижение цен на квартиры в белорусской столице наблюдается на протяжении двух последних недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

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Динамика объёма предложения остаётся положительной: за неделю количество объявлений о продаже квартир выросло на 0.6%. В наибольшей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами (+1%). «Двушек» и «трешек» за неделю стало больше на 0.5%.

Среди районов города наибольший рост числа объектов демонстрировали Партизанский (+5%) и Октябрьский (+3%). Заметно за последние 7 дней сократилось предложение в Первомайском, Центральном и Фрунзенском районах – минус 2% во всех трех.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен на 0.2%-0.3%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

В большинстве районов города наблюдалось снижение цен в пределах 0.5%. Только в Октябрьском и Первомайском районах квадратный метр за последние 7 дней немного вырос в цене.  


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

Среди микрорайонов города чаще всего прослеживалась снижение. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 мая 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (без изменений), Витебск — 598 $/м2 (-0.2%), Гомель — 623 $/м2 (-0.3%), Гродно — 717 $/м2 (+0.3%), Могилев — 637 $/м2 (-0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0.1%), Солигорск — 803 $/м2 (+0.4%), Молодечно — 741 $/м2 (-0.6%), Жодино — 730 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 593 $/м2 (-0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 10 по 17 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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