Деньги, предназначенные для страхования вкладов физлиц, используют для новой модернизации?

Источник материала: Tut.by

Недавно депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», касающийся возмещения банковских вкладов. Наибольшую дискуссию вызвал пункт, позволяющий размещать временно свободные средства «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» в облигации Банка развития. Наблюдатели увидели в этом возможность поддержки льготными деньгами неэффективных проектов и предприятий, что может сгенерировать риски для всей финансовой системы Беларуси. Насколько обоснованны эти опасения?



Дмитрий Брушко, TUT.BY

В настоящее время сохранность денежных вкладов населения в банке гарантирует государство. Оператором выступает «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». В случае ликвидации банка в Беларуси агентство возвращает вкладчикам сумму вклада в той же валюте. Кубышка формируется за счет ежегодных отчислений банков. Каков сейчас размер «подушки безопасности», выяснить не удалось. Но в 2020 году он был на уровне 1,7−1,9 млрд рублей. Этот показатель может колебаться по разным причинам (в связи с выплатой возмещения, изменением курса иностранной валюты). Известно лишь, что на 1 апреля 2021 года соотношение размера резерва агентства и общей суммы привлеченных банками депозитов физических лиц составляет 11,89%.

Недавно в закон «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» внесли изменения, позволившие, например, возмещать вклады и ипэшникам. Кроме того, агентству позволили размещать свободные средства в облигации Банка развития. Сейчас ресурсы можно размещать только на счетах в Нацбанке и Минфине.

Ряд экспертов усомнились в правильности расширения размещения денег агентства в ценные бумаги Банка развития, который по своей природе поддерживает крупные госпрограммы и инвестпроекты.

— Особенно все это вызывает беспокойство на фоне риторики о новом инвестиционном цикле и укрупнении в связи с ним роли Банка развития, — сказал « Нашей Ниве » экономист Дмитрий Крук. — Вполне допускаю, что вся эта история осуществляется для того, чтобы обеспечить новой порцией денег этот самый «инвестиционный цикл». Если так, у меня есть большие сомнения, что этот инвестиционный цикл окажется удачнее предыдущей «модернизации» 2010−2014 годов. Причин для уверенности в успехе я не вижу. Если «новый инвестиционный цикл» окажется неубыточным, то никто ничего и не заметит, но если нет, то это может ухудшить возможности агентства выполнять свои обязательства по возмещению депозитов.

По его словам, хранение средств агентства в Нацбанке выглядит наиболее надежным в белорусских условиях. Как считают экономисты, поиском «свободных» денег внутри страны власти отсрочивают девальвацию, которая может убить все экономические схемы в закредитованном государственном секторе.

Источники в банковском секторе напомнили TUT.BY, что разработка данного законопроекта началась несколько лет назад. В 2020 году проект документа, подготовленный Нацбанком, вынесли на общественное обсуждение. В его обосновании, в частности, говорилось, что возможность размещения свободных средств агентства в облигации Банка развития «позволит снизить процентные расходы как Министерства финансов, так и Национального банка (что особенно важно, учитывая их эмиссионный эффект)». При этом «Банк развития получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов, а агентство — альтернативный инвестиционный инструмент высокого качества, что позволит диверсифицировать активы агентства».

Кроме того, собеседники обращают внимание, что расширение вариантов использования средств агентства — это не белорусское ноу-хау. В России Агентство по страхованию вкладов изначально размещало ресурсы в числе прочих в ВЭБ.РФ.

— В настоящее время в этом законе не усматривается ничего «опасного» для финансовой стабильности. Об этом говорит и то, что Нацбанк изменения в закон вполне поддержал, — говорит источник в банковской сфере. — Нельзя сказать, что в настоящее время раскрыли кубышку, чтобы помочь предприятиям. Де-факто эти деньги [агентства] и так были в экономике — через бюджет (когда Минфин их использовал сам) или через кредит (когда «транзитил» их Банку развития). При этом надо понимать, что эти ресурсы были под вполне рыночную ставку. Сейчас, возможно, Банку развития будет чуть проще перетянуть этот ресурс на себя, «конкурируя» с аппетитом Минфина.