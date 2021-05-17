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Минус 0,3 % за неделю - жилье на вторичном рынке в Минске дешевеет

17.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет о б/у секторе. Стоимость квадратного метра на вторичке Минска за неделю снизилась на 0,3 % - его цена составила 1238 долларов. Новостройки, напротив, прибавили в цене те же 0,3 % - в итоге 1307 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $ в пользу новостроек.


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Теги: Минск
 
 
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Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет о б/у секторе. Стоимость квадратного метра на вторичке Минска за неделю снизилась на 0,3 % - его цена составила 1238...
 
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