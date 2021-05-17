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Минималка и БПМ в Беларуси будут определяться по-новому с 15 ноября
17.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Минимальная зарплата и бюджет прожиточного минимума (БПМ) будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется. Глава государства подписал документ "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы". По словам специалистов профильного ведомства, при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив - бюджет прожиточного минимума. Что позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат социального характера, а также критерия предоставления отдельных видов госпомощи.
Документом уточнен порядок определения и формирования бюджета прожиточного минимума. Сокращены сроки пересмотра состава и структуры этого показателя с пяти лет до трех, что позволит своевременно актуализировать бюджет прожиточного минимума с учетом изменений потребительских расходов малообеспеченных граждан.
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Минимальная зарплата и бюджет прожиточного минимума (БПМ) будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется. Глава государства...
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