|
Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5 % - до $10,3 млрд
17.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг. Плюс почти 20 %, в итоге 10,3 миллиардов долларов. Таковы данные Нацбанка. Больше всего экспортируем удобрения. Также в топе нефтепродукты, молочная и мясная продукция. Что касается услуг, в мире востребованы наши транспортные, компьютерные и строительные услуги.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг. Плюс почти 20 %, в итоге 10,3 миллиардов долларов. Таковы данные Нацбанка. Больше всего экспортируем удобрения....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)