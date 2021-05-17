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Лукашенко поговорил с Пашиняном по телефону
17.05.2021 16:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 17 мая поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Обсуждали в числе прочего ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, уточняет пресс-служба Александра Лукашенко.
Стороны обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, вызовах и угрозах.
«С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе», — сказано в сообщении. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ намечено на 19 мая, пройдет в Душанбе. В заседании примет участие генсекретарь организации Станислав Зась. В пресс-службе организации
На сайте премьер-министра Армении сказано, что Пашинян проинформировал собеседника о последних событиях на армяно-азербайджанской границе.
«Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения обратил внимание собеседника на необходимость обстоятельного обсуждения вопроса в рамках ОДКБ и сопоставления позиций государств-партнеров ОДКБ по случившемуся», —
Известно также, что Пашинян 17 мая
«Никол Пашинян посчитал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении и подчеркнул важность сопоставления позиций партнеров по ОДКБ для решения вопроса», — сообщили в пресс-службе Пашиняна.
Напомним, на прошлой неделе
14 мая Пашинян
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Александр Лукашенко 17 мая поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Обсуждали в том числе ситуацию на армяно-азербайджанской...
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