Лукашенко поговорил с Пашиняном по телефону

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 17 мая поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Обсуждали в числе прочего ситуацию на армяно-азербайджанской границе.



Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, уточняет пресс-служба Александра Лукашенко.

Стороны обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, вызовах и угрозах.

«С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе», — сказано в сообщении. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ намечено на 19 мая, пройдет в Душанбе. В заседании примет участие генсекретарь организации Станислав Зась. В пресс-службе организации заявили , что СМИД примет ряд важных политических заявлений, касающихся сотрудничества ОДКБ с международными организациями, продления срока действия СНВ-3 и 75-летия Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

На сайте премьер-министра Армении сказано, что Пашинян проинформировал собеседника о последних событиях на армяно-азербайджанской границе.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения обратил внимание собеседника на необходимость обстоятельного обсуждения вопроса в рамках ОДКБ и сопоставления позиций государств-партнеров ОДКБ по случившемуся», — сказано в сообщении.

Известно также, что Пашинян 17 мая говорил по телефону с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Стороны обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

«Никол Пашинян посчитал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении и подчеркнул важность сопоставления позиций партнеров по ОДКБ для решения вопроса», — сообщили в пресс-службе Пашиняна.

Напомним, на прошлой неделе Ереван обвинил Баку в пересечении армянской границы в районе озера Севлич, которое расположено между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. В Баку заявили, что действуют в рамках мирного соглашения, которое положило конец очередному обострению в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

14 мая Пашинян заявил , что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил оказать Еревану помощь, в том числе военную, в связи с ситуацией в Сюникской области. Пашинян запросил помощь России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.