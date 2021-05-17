"Я зарабатываю меньше отделочников, которых наняла. Это нормально?" Исповедь белоруски, которая ввязалась в ремонт с $4 тысячами на руках

Источник материала: realt.by

Не спрашивайте, как и почему я сейчас делаю за свой счет ремонт в "двушке"-новостройке. Ну как "двушке"... Вы видели такие - их раньше называли "однушки", но теперь кухню можно оборудовать в большой комнате, а 10-метровое помещение превращается в спальню. Теперь это носит гордое название "евродвушка".

Средняя зарплата по Минску за март (после вычета налогов) - 1770 рублей. Понятно, что это среднее по больнице. Но я получаю чуть больше на руки, так что до начала ремонта ощущала себя полноценным белорусским средним классом. С накопленными за последние пару лет 4 тысячами долларов на руках. Ощущала, пока не начала искать отделочников.

Так вот: сколько открытий мне этот ремонт преподнес... Поняла, что со своей средней зарплатой по Минску я нищеброд и что любой плиточник и сантехник зарабатывает в день больше меня. И что в цивилизованных странах с нормальной экономикой такого быть не может, нынешнее положение - наследие "совка".

Я на коленке посчитала - 3,2 тысячи только Паше, долларов 300 плиточнику, сотня на змеевик. Еще межкомнатные двери очень нужны, хотя бы в санузел. Мои накопления были расписаны еще до начала всего.

Как драгоценность, мне друзья передали отделочника Пашу. Он был проверенным, мог не только разобраться со штукатуркой, нивелирами и вертикалями, но и привлечь плиточника, помощника, который сделает идеальные потолки. Ценообразование у Паши специфическое. Он посмотрел на стены, на откосы, глянул чертежи дизайнера (а там ни переноса стен, ни сноса перегородок) и сказал: работы тут на четыре месяца. Оплата раз в две недели, 400 долларов в эквиваленте. Работу плиточника нужно оплатить отдельно. Можешь привести своего, но я рекомендую Сергея. 20 долларов за квадратный метр, но гарантирован восторг. И у тебя перенос полотенцесушителя через всю ванную - тут нужно нанимать специалиста. Мой уехал, ищи своего. Навскидку это только за работу от 80 долларов, за день справится.

Конечно, перед ремонтом я читала много о нем. И понимала, что в свои 4 тысячи не уложусь. Но по какой-то загадочной причине верила, что, пока будет идти отделка, я смогу за счет зарплаты что-то докупать и как-нибудь (без мебели!) уложусь в 5-6 тысяч. Святая наивность!

- Да, и что ты там хочешь? Душевую кабину тебе нарисовали? Такую здоровую? Ее тоже нужно купить, когда будешь плитку покупать.

Каюсь, первой была мысль сэкономить на Паше. Но бригады отделочников называли еще большие суммы и сопоставимые сроки. Услышав мой бюджет, откровенно смеялись.

Пока Паша работает первый месяц - занимается стенами и углами, готовит потолки "под паутинку". Очень советовал экономить - натяжные всяко дешевле. А еще предлагал оставить полотенцесушитель в покое. Пусть висит там, где его предусмотрел застройщик - над унитазом. Но я решила - ввяжусь, а там посмотрим.

Приглашенный сантехник пришел к 10 утра, до пяти вечера ковырялся и штробил в ванной, полотенцесушитель теперь в нужном месте, да, и неэстетичные трубы "утоплены" в стену. Паша контролировал, сказал: сделано по всем нормам и на совесть. У меня в кошельке - минус 140 долларов за работу с материалами.

Я, честно, сантехником восхищена. Тяжелый труд, пыльный, но 80-100 долларов за день - отличный доход. Мне б такой.

Про "мне б такой" я думаю и глядя на Пашу. Он зарабатывает не меньше меня, его нанимателя, даже с учетом налогов и взносов в ФСЗН (он ИП). А сантехник - еще больше. А плиточник! Он уже побывал, оценил объем работ в три дня и 280 долларов...

В общем, я не против, чтобы кто-то хорошо зарабатывал. Я скорее, даже за. Но чувствую, что в этой системе, где врачи, учителя, научные работники и даже инженеры на предприятиях зарабатывают меньше плиточника, есть дефект.

Помните, как еще 10 лет назад таксисты зарабатывали больше всех перечисленных категорий? Когда такси было роскошью? Адекватное развитие рынка все расставило на свои места. Теперь пользоваться такси люди со средним заработком могут без ощущения, что работают на таксиста. Как в Европе, в общем.

Сейчас чего-то подобного не хватает в сфере ремонта квартир.

"Да успокойся, мне за перекладку терассы у дома, только за работы "привезти доску, отпилить по размерам, положить, прикрутить, покрасить" выставили 7 тысяч долларов. Я один за неделю все это сделал, копался по вечерам в кайф," - успокаивал меня родственник из США. Мол, у нас еще дороже. Но его чистый доход (он трудится экономистом-аналитиком в корпорации) - около 200 тысяч в год. У жены еще больше. И живут они в доме, который взяли в кредит, а дом стоит под миллион долларов. И выглядит на столько же... Не думаю, что нанимая отделочников (в кредит, конечно, это же норма там), он чувствует, что работает, чтобы оплачивать их работу.

"Ручной труд везде дорогой. Знаешь, сколько в месяц зарабатывает мой приятель-отделочник? 2100 евро в месяц чистыми. Моя жена, учитель в школе - около 2500. Я, инженер-электрик, тут инженеры самые высокооплачиваемые после врачей специалисты, после уплаты налогов и страховок - меньше 4 тысяч", - делится соображениями приятель из Германии.

И да, эти пропорции мне кажутся более логичными. Такие и должны быть при здоровой экономике, в которой есть реальный средний класс, а не условный с зарплатой в 1770 рублей.

Но пока имеем, что имеем. Отделочники многим не по карману. На ремонт мне придется одалживать, а потом пару лет расплачиваться с долгами. Обои буду клеить сама, ламинат, похоже, тоже научусь укладывать, подруга говорит, что это не очень сложно, проконсультирует. В общем, доделаю. Как это делаем все мы. Весь белорусский "средний класс".