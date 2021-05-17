Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 мая 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.3% и составил 1238 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.3% и равна на данный момент 1307 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния «первички» за неделю снизилась на 0.2% и составила $1326.

Садовые товарищества

На общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах» . В нем предлагаются революционные изменения: владельцам дач предоставят право переводить садовые дома в жилые и изменять целевое назначение участков. Еще одно важное новшество — в проекте говорится о возможности включения территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании нового населенного пункта.

Строительство

Александр Лукашенко подписал указ о строительстве ЖК «Северный берег» в границах МКАД — просп. Победителей — ул. Орловской — Цнянского водохранилища.