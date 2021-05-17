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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 мая 2021 года)
17.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Садовые товарищества
На общественное обсуждение
Строительство
Александр Лукашенко
Строительство ЖК MOD house на пр. Дзержинского
В Сухарево
Власти
Со стройки «Грушевского посада» кто-то
Объекты бывших военных городков
В Минске
Земля
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями».
Деньги
В Минской области
Регионы
Как отстраивают «Белорусский Версаль»:
Недостроенное здание в Городке за 30 рублей
В Витебской области «заброшку» сначала взорвали за 40 тысяч рублей, а теперь
В Гомеле
В Пинске
Дачи и частные дома
В Беларуси
Коммерческая недвижимость
Алексей Олексин
Что будет с долгостроем на ул. К. Либкнехта, который 10 лет назад «приговорили» к сносу, читайте
«НикаПроект»
Баню №1 в Минске
Минский завод автоматических линий
Александр Лукашенко
На перекрестке Тимирязева и Машерова
Жилье и инфраструктура
Один из выходов станции метро «Фрунзенская»
Семья Ромы, который вынес из горящего дома младшего брата,
Дизайн и ремонт
Как студенты открыли с нуля успешное архитектурное бюро, смотрите
Аренда
Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года:
ЖКХ
Уже есть график отключения горячей воды в Минске в мае (
Офтоп
Редакция Realt.by
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Новая огромная стройка в Минске, изменения в статусе садовых товариществ и подробности трагедии в Будславе. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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