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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 мая 2021 года)

17.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.3% и составил 1238 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.3% и равна на данный момент 1307 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния «первички» за неделю снизилась на 0.2% и составила $1326.

Садовые товарищества

На общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах». В нем предлагаются революционные изменения: владельцам дач предоставят право переводить садовые дома в жилые и изменять целевое назначение участков. Еще одно важное новшество — в проекте говорится о возможности включения территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании нового населенного пункта.

Строительство

Александр Лукашенко подписал указ о строительстве ЖК «Северный берег» в границах МКАД — просп. Победителей — ул. Орловской — Цнянского водохранилища.

Посмотрите, что происходит на строительной площадке самого дорогого в Минске квартала «Депо». А еще мы увидели, как выглядит пентхаус в ЖК «Петровские верфи».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 мая 2021 года)

Строительство ЖК MOD house на пр. Дзержинского возобновится в конце мая — начале июня 2021 года.

В Сухарево возведут «высотку» для многодетных семей.

Власти планируют забирать у застройщиков и «ИПшников» процент от стоимости их работ.

Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком.

Объекты бывших военных городков освобождаются от земельного налога.

В Минске начнут строить еще три студенческих общежития.

Земля

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска.

Деньги

Почитайте, как сейчас можно воспользоваться чеками «Имущество».

В Минской области проиндексировали чеки «Жилье».

Регионы

Сгорела крыша знаменитого Будславского костела. Мы попытались выяснить, что на самом деле произошло в Будславе, и съездили на место трагедии.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 мая 2021 года)

Как отстраивают «Белорусский Версаль»: посмотрели на восстановление Ружанского замка и сравнили с фотографиями, сделанными 11 лет назад.

Посмотрите на строящиеся дома в 18-м микрорайоне Гомеля.

Недостроенное здание в Городке за 30 рублей купил инвестор из Новой Зеландии.

В Витебской области «заброшку» сначала взорвали за 40 тысяч рублей, а теперь потратят еще 50 тысяч на вывоз мусора.

В Гомеле осудили мошенника, который «сдал» квартиру сразу нескольким людям.

В Пинске могут восстановить взорванный в 1953 году костел. Утвержден новый ПДП исторического центра города.

Дачи и частные дома

В Беларуси начали строить коттеджи по технологии Velox: рассказываем, что это такое.

Коммерческая недвижимость

Алексей Олексин хочет выкупить торговый центр «Валерьяново».

Что будет с долгостроем на ул. К. Либкнехта, который 10 лет назад «приговорили» к сносу, читайте тут.

«НикаПроект» предлагает коммерческое помещение в строящемся ЖК на Прилукской.

Баню №1 в Минске планируют открыть после реконструкции в июне.

Минский завод автоматических линий распродает более 18.000 квадратных метров на Долгобродской за $3,3 млн.

Александр Лукашенко поручил проверить Комаровку и другие рынки.

На перекрестке Тимирязева и Машерова продается административное помещение площадью 884 квадратных метра.

Жилье и инфраструктура

Один из выходов станции метро «Фрунзенская» будет закрыт до 1 июня.

Семья Ромы, который вынес из горящего дома младшего брата, заселилась в арендный дом.

Дизайн и ремонт

Как студенты открыли с нуля успешное архитектурное бюро, смотрите здесь.

Аренда

Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года: цены на квартиры снизились.

ЖКХ

Уже есть график отключения горячей воды в Минске в мае (список адресов). А вот тут есть небольшие изменения этого графика.

Офтоп

Читайте реальную историю о том, как парень из Лиды выиграл квартиру в ЖК «Пирс».

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новая огромная стройка в Минске, изменения в статусе садовых товариществ и подробности трагедии в Будславе. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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