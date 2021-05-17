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ВВП Беларуси за четыре месяца вырос на 2,5%
17.05.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Внутренний валовый продукт Беларуси за четыре месяца текущего года увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил Национальный статистический комитет республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Объем ВВП в текущих ценах составил 50,6 миллиарда рублей (около 20,2 миллиарда долларов – Sputnik), или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-апреля 2020 года", – говорится в сообщении Белстата.
Там также отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду 2020-го составил 112,4%.
Ранее Белстат сообщал, что ВВП республики в первом квартале
На 2021 год у Совмина стоит задача обеспечить прирост ВВП на 1,8%. В минувшем году этот показатель
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Ранее в белорусском правительстве заявляли, что в первом полугодии ВВП республики должен вырасти на 2%.
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