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ВВП Беларуси за четыре месяца вырос на 2,5%

17.05.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Внутренний валовый продукт Беларуси за четыре месяца текущего года увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил Национальный статистический комитет республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер Беларуси пообещал, что ВВП в I полугодии вырастет почти на 2%

"Объем ВВП в текущих ценах составил 50,6 миллиарда рублей (около 20,2 миллиарда долларов – Sputnik), или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-апреля 2020 года", – говорится в сообщении Белстата.

Там также отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду 2020-го составил 112,4%.

Ранее Белстат сообщал, что ВВП республики в первом квартале вырос на 0,9% в годовом выражении. В начале мая премьер Роман Головченко заявил, что белорусская экономика вышла на "траекторию роста", а увеличение ВВП в первом полугодии ожидается на уровне 2%.

На 2021 год у Совмина стоит задача обеспечить прирост ВВП на 1,8%. В минувшем году этот показатель снизился на 0,9%.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее в белорусском правительстве заявляли, что в первом полугодии ВВП республики должен вырасти на 2%.
 
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