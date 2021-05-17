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Располагаемые доходы белорусов за квартал увеличились почти на 3%
17.05.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Реальные располагаемые доходы населения Беларуси за первые три месяца текущего года увеличились на 2,9%, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете республики.
В ведомстве уточнили, что речь идет о реальных доходах белорусов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают граждане.
"Реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале 2021 года составили 102,9% к уровню I квартала 2020 года", – сказали в Белстате.
По данным комитета, в общем объеме доходов оплата труда заняла 63,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности – 7,4%, (пенсии, пособия, стипендии и другие – 23,6%, доходы от собственности и остальные – 5,2%.
Как ранее заявляли в Министерстве экономики Беларуси, в 2021 году уровень безработицы не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении
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Порядка 64% от общей суммы доходов белорусов приходится на зарплаты, остальные денежные поступления ― это пенсии, стипендии и доходы от предпринимательства.
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