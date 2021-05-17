Крупные компании России в мае не поставляют нефть на «Нафтан». Сырье из Азербайджана также не ждут

Источник материала: Tut.by

Крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на новополоцкий «Нафтан», свидетельствует статистика, с которой ознакомился Интерфакс . Беларусь также не купила даже танкер азербайджанской нефти.



Фото: Игорь Матвеев

Так, за 16 дней мая на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке из России поставлено 54,8 тыс. тонн сырья «прочими недропользователями» (то есть не входящими, согласно терминологии российской официальной статистики, в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Основными поставщиками на «Нафтан» в апреле были: «Роснефть» — 339 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» — 204 тыс. тонн, «Татнефть» — около 100 тыс. тонн, «Башнефть» — 32 тыс. тонн, «РуссНефть» — менее 10 тыс. тонн.

На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть», причем две последние компании увеличили объемы по сравнению с прошлым месяцем.

Стоит напомнить, что в первом квартале 2020 года крупные российские нефтяные компании не поставляли нефть в Беларусь из-за разногласий по цене. Лишь компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса» — отгружали сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре. Сегодня представитель «РуссНефти» сказал TUT.BY, что компания не комментирует поставки нефти в Беларусь.

Ранее «Транснефть» заявила о снижении поставок российской трубопроводной нефти в Беларусь в мае до 608 тысяч тонн, что в 2,2 раза меньше апрельских объемов. По неофициальным данным, в мае планировалось отгрузить по нефтепроводу «Дружба» на «Нафтан» лишь 50 тысяч тонн российской нефти.

27 апреля агентство Reuters сообщило, что в связи с возобновлением американских санкций в отношении «Нафтана» крупные российские нефтедобывающие компании заявили о своих опасениях по дальнейшим поставкам нефти. С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний концерна «Белнефтехим» рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

Стоит также отметить, что поставки азербайджанской нефти в Беларусь в мае текущего года не намечаются, из Минска не поступал соответствующий запрос, заявил Sputnik Азербайджан заместитель начальника Управления по связям с общественностью и мероприятиям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов не стал комментировать вопрос о том, связано ли это решение с расширением санкций в отношении некоторых белорусских госпредприятий. Он подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью продолжается, но в то же время международные санкции азербайджанская компания не нарушает.

Ранее ежемесячно танкер азербайджанской нефти объемом 80−90 тысяч тонн поставляли из Украины на Мозырский НПЗ. В прошлом году власти Беларуси решили начать строить перемычку, чтобы можно было проще обмениваться сырьем между двумя НПЗ. Поставки нефти по железной дороге получаются довольно затратными.

К слову, сегодня SOCAR объявил о подписании соглашения о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» в Украину, в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы. Известно, что с 1 апреля 2021 года швейцарский трейдер Proton Energy Group прекратил поставки российских нефтепродуктов в Украине на фоне давления украинских силовиков.

Белорусские власти на сокращение майских поставок нефти отреагировали спокойно.

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Ему вторил и пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко:

— НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.