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Крупные компании России в мае не поставляют нефть на «Нафтан». Сырье из Азербайджана также не ждут
17.05.2021 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на новополоцкий «Нафтан», свидетельствует статистика, с которой ознакомился
Так, за 16 дней мая на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке из России поставлено 54,8 тыс. тонн сырья «прочими недропользователями» (то есть не входящими, согласно терминологии российской официальной статистики, в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Основными поставщиками на «Нафтан» в апреле были: «Роснефть» — 339 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» — 204 тыс. тонн, «Татнефть» — около 100 тыс. тонн, «Башнефть» — 32 тыс. тонн, «РуссНефть» — менее 10 тыс. тонн.
На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть», причем две последние компании увеличили объемы по сравнению с прошлым месяцем.
Стоит напомнить, что в первом квартале 2020 года крупные российские нефтяные компании не поставляли нефть в Беларусь из-за разногласий по цене. Лишь компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса» —
Ранее «Транснефть»
27 апреля агентство Reuters сообщило, что в связи с возобновлением американских санкций в отношении «Нафтана» крупные российские нефтедобывающие компании заявили о своих опасениях по дальнейшим поставкам нефти. С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний концерна «Белнефтехим» рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.
Стоит также отметить, что поставки азербайджанской нефти в Беларусь в мае текущего года не намечаются, из Минска не поступал соответствующий запрос, заявил
Ахмедов не стал комментировать вопрос о том, связано ли это решение с расширением санкций в отношении некоторых белорусских госпредприятий. Он подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью продолжается, но в то же время международные санкции азербайджанская компания не нарушает.
Ранее ежемесячно танкер азербайджанской нефти объемом 80−90 тысяч тонн поставляли из Украины на Мозырский НПЗ. В прошлом году власти Беларуси решили начать строить перемычку, чтобы можно было проще обмениваться сырьем между двумя НПЗ. Поставки нефти по железной дороге получаются довольно затратными.
Белорусские власти на сокращение майских поставок нефти отреагировали спокойно.
— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, —
Ему
— НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.
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На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются «Лукойл», «Газпром нефть» и...
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