ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белстат отчитался о росте ВВП Беларуси

18.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет отчитался о росте валового внутреннего продукта Беларуси по итогам первого квартала этого года.

По данным Белстат, ВВП страны в январе-апреле составил 50,58 млрд рублей. В сопоставимых ценах он вырос на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, что превосходит прогнозный показатель по итогам года. 

Производительность труда по ВВП в январе-апреле составила 8 448,8 рубля, что на 1,8% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, что в Министерстве экономики полагают, что ВВП Беларуси в первом полугодии может вырасти на 1,8%. 

Другая статистика

Производство сельхозпродукции в апреле во всех категориях хозяйств составило 1,234 млрд рублей, а в сельхозорганизациях — 1,19 млрд рублей, что на 0,4% и 1% больше, чем за аналогичный месяц 2020-го. В целом за январь-апрель производство во всех категориях хозяйств сократилось на 0,3% до 4,446 млрд рублей, а в сельхозорганизациях — выросло на 0,2% до 4,32 млрд рублей.

Объем промышленного производства в апреле составил 12,43 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем год назад. В целом за четыре месяца промышленное производство увеличилось на 11% до 46,27 млрд рублей. Складские запасы за апрель сократились на 12 млн рублей и составили 5,547 млрд рублей. Их уровень к месячному производству составил 59,1%.

Оборот розничной торговли в апреле составил 4,768 млрд рублей. Он вырос на 6,7% в сравнении с апрелем прошлого года, однако сократился на 2,9% в сравнении с мартом. В целом за четыре месяца розничный товарооборот составил 17,9 млрд рублей, что на 1,7% меньше, чем год назад.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет отчитался о росте валового внутреннего продукта Беларуси по итогам первого квартала этого года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Располагаемые доходы белорусов за квартал увеличились почти на 3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by