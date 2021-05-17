Белстат отчитался о росте ВВП Беларуси

Национальный статистический комитет отчитался о росте валового внутреннего продукта Беларуси по итогам первого квартала этого года.

По данным Белстат, ВВП страны в январе-апреле составил 50,58 млрд рублей. В сопоставимых ценах он вырос на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, что превосходит прогнозный показатель по итогам года.

Производительность труда по ВВП в январе-апреле составила 8 448,8 рубля, что на 1,8% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, что в Министерстве экономики полагают , что ВВП Беларуси в первом полугодии может вырасти на 1,8%.

Другая статистика

Производство сельхозпродукции в апреле во всех категориях хозяйств составило 1,234 млрд рублей, а в сельхозорганизациях — 1,19 млрд рублей, что на 0,4% и 1% больше, чем за аналогичный месяц 2020-го. В целом за январь-апрель производство во всех категориях хозяйств сократилось на 0,3% до 4,446 млрд рублей, а в сельхозорганизациях — выросло на 0,2% до 4,32 млрд рублей.

Объем промышленного производства в апреле составил 12,43 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем год назад. В целом за четыре месяца промышленное производство увеличилось на 11% до 46,27 млрд рублей. Складские запасы за апрель сократились на 12 млн рублей и составили 5,547 млрд рублей. Их уровень к месячному производству составил 59,1%.

Оборот розничной торговли в апреле составил 4,768 млрд рублей. Он вырос на 6,7% в сравнении с апрелем прошлого года, однако сократился на 2,9% в сравнении с мартом. В целом за четыре месяца розничный товарооборот составил 17,9 млрд рублей, что на 1,7% меньше, чем год назад.