МИД Литвы: обвинения Минска о геноциде белорусов - попытки оправдать собственные действия

Источник материала: Tut.by

После заявления Минска о том, что он располагает данными о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальона SS, Министерство иностранных дел Литвы заявило, что это «жалкие попытки» исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе, пишет DELFI .



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«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», — отметило внешнеполитическое ведомство Литвы.

Напомним, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил , что установлены сведения «о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов».

По его словам, речь идет «в первую очередь литовских батальонов СС, Армии Краевой».

Он добавил, что «геноцид не имеет срока давности: преступники должны понести ответственность».

9 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. По словам Шведа, сделано это «в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности».