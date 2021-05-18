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МИД Литвы: обвинения Минска о геноциде белорусов - попытки оправдать собственные действия
18.05.2021 07:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После заявления Минска о том, что он располагает данными о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальона SS, Министерство иностранных дел Литвы заявило, что это «жалкие попытки» исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе, пишет
«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», — отметило внешнеполитическое ведомство Литвы.
Напомним, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед
По его словам, речь идет «в первую очередь литовских батальонов СС, Армии Краевой».
Он добавил, что «геноцид не имеет срока давности: преступники должны понести ответственность».
9 апреля Генпрокуратура
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После заявления Минска о том, что он располагает данными о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальона SS, Министерство иностранных дел Литвы...
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