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Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

18.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Бизнес-центр «Красавiк» появился на карте Минска 5 лет назад. Офисное здание в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка» сразу же привлекло внимание потенциальных арендаторов. Несколько лет все 14 этажей бизнес-центра (с официально присвоенном международной организацией классом «B1») успешно арендовала самая крупная в Беларуси IT-компания. Мы побывали в БЦ «Красавiк» и готовы рассказать о том, что ждет тех, кому повезет работать в одном из лучших офисных пространств столицы.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Мы подъезжаем к пересечению проспектов Жукова и Дзержинского (единственной в Минске трехуровневой транспортной развязке) на автомобиле и заезжаем на гостевую парковку со стороны улицы Фанипольской. Помимо собственного транспорта, до БЦ «Красавiк» легко добраться на метро, маршрутке, автобусе или троллейбусе (остановка напротив главного входа). БЦ «Красавiк» – отличный вариант и для тех, кто ведет активный образ жизни: рядом проходит велодорожка, а на прилегающей территории оборудованы места для велопарковок.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

На первом этаже посетителей и сотрудников встречает зона ресепшн. Здание круглосуточно охраняется, работает система видеонаблюдения, вход осуществляется по электронным пропускам через турникеты.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Помимо ресепшена, на первом этаже находится большая столовая на 100 посадочных мест с полным циклом приготовления пищи, конференц-зал и несколько офисов, имеющих собственный отдельный вход с улицы.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Мы же едем на лифте наверх, чтобы осмотреть помещения, которые в скором времени займут новые арендаторы. Кстати, всего в бизнес-центре пять высокотехнологичных скоростных лифтов греческого производителя – «Doppler».

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Верхние этажи, с 12 по 14, имеют общую площадь по 700 «квадратов», остальные − около  1100 «квадратов». Стандартный этаж БЦ «Красавiк» разделен на три «блока» с open-space пространством, удобными переговорными (10-30 «квадратов») в каждом из них.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Кроме этого, каждый из блоков имеет собственные миникухни с мебелью и санузлы, обособленные от основного рабочего пространства. Комфортные зоны отдыха и звуконепроницаемые кабинки для телефонных разговоров придают помещениям дополнительный уют.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Несмотря на солнечный весенний день, во всех помещениях БЦ нежарко и легко дышится. Комфортную атмосферу в БЦ «Красавiк» помогает поддерживать приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, индивидуальная мультизональная система кондиционирования (в каждом «блоке») и энергоэффективное остекление.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Все «блоки», а, соответственно, и этажи, имеют свой персональный учет потребляемой воды и электроэнергии.

В настоящее время во всех помещениях заканчивается косметический ремонт, красятся стены, моются окна и оконные жалюзи, приводятся в первоначальный вид места общего пользования. Новым арендаторам не придется тратить деньги на ремонтные работы.

В здании сохранены в рабочем состоянии локальные сети, а так же с шагом на два этажа имеются серверные (5 кв.м.), оборудованные кондиционерами.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания
Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

В целом, бизнес-центр «Красавiк» рассчитан на IT сферу, логистические, лизинговые, финансовые компании, товаропроводящие сети, интернет-магазины, а также банковский сектор (помещение РКЦ площадью 150 м.кв). Имеется возможность арендовать супер-офис − 4 этажа с первого по четвертый с отдельными двумя лифтами.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Преимуществом БЦ «Красавiк» является грамотное, простое и понятное для любого посетителя планировочное решение этажей, и как следствие − эффективное соотношение общей площади к полезной (коэф. 1.2).

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

У сотрудников арендаторов никогда не возникает проблем с парковкой автомобиля, что в наше время большая редкость. Система доступа обеспечивает нахождение на парковках и паркинге только автомобилей арендаторов.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Проектированием и строительством бизнес-центра занималась ООО «Твоя столицаинвест». Сегодня она же является не только единственным собственником, но и единой управляющей компанией с полным штатом аттестованных высококвалифицированных специалистов.

Арендовать в бизнес-центре «Красавiк» можно будет отдельные офисы, этажи, и даже все здание целиком. Среди помещений есть пространства «open space» площадью от 250 до 400 «квадратов», а также комнаты форматом поменьше: от 47 до 110 «квадратов». Кроме этого, собственник приглашает операторов фитнеса (зал 330 кв.м.), торговли (90 кв.м.).

Предлагаемая стоимость аренды начинается от 30 белорусских рублей, в зависимости от площади аренды возможны дополнительные скидки.

Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес-центр «Красавiк» появился на карте Минска 5 лет назад. Офисное здание в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка» сразу же привлекло внимание...
 
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