Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

Бизнес-центр «Красавiк» появился на карте Минска 5 лет назад. Офисное здание в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка» сразу же привлекло внимание потенциальных арендаторов. Несколько лет все 14 этажей бизнес-центра (с официально присвоенном международной организацией классом «B1») успешно арендовала самая крупная в Беларуси IT-компания. Мы побывали в БЦ «Красавiк» и готовы рассказать о том, что ждет тех, кому повезет работать в одном из лучших офисных пространств столицы.
Мы подъезжаем к пересечению проспектов Жукова и Дзержинского (единственной в Минске трехуровневой транспортной развязке) на автомобиле и заезжаем на гостевую парковку со стороны улицы Фанипольской. Помимо собственного транспорта, до БЦ «Красавiк» легко добраться на метро, маршрутке, автобусе или троллейбусе (остановка напротив главного входа). БЦ «Красавiк» – отличный вариант и для тех, кто ведет активный образ жизни: рядом проходит велодорожка, а на прилегающей территории оборудованы места для велопарковок.
На первом этаже посетителей и сотрудников встречает зона ресепшн. Здание круглосуточно охраняется, работает система видеонаблюдения, вход осуществляется по электронным пропускам через турникеты.
Помимо ресепшена, на первом этаже находится большая столовая на 100 посадочных мест с полным циклом приготовления пищи, конференц-зал и несколько офисов, имеющих собственный отдельный вход с улицы.
Мы же едем на лифте наверх, чтобы осмотреть помещения, которые в скором времени займут новые арендаторы. Кстати, всего в бизнес-центре пять высокотехнологичных скоростных лифтов греческого производителя – «Doppler».
Верхние этажи, с 12 по 14, имеют общую площадь по 700 «квадратов», остальные − около 1100 «квадратов». Стандартный этаж БЦ «Красавiк» разделен на три «блока» с open-space пространством, удобными переговорными (10-30 «квадратов») в каждом из них.
Кроме этого, каждый из блоков имеет собственные миникухни с мебелью и санузлы, обособленные от основного рабочего пространства. Комфортные зоны отдыха и звуконепроницаемые кабинки для телефонных разговоров придают помещениям дополнительный уют.
Несмотря на солнечный весенний день, во всех помещениях БЦ нежарко и легко дышится. Комфортную атмосферу в БЦ «Красавiк» помогает поддерживать приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, индивидуальная мультизональная система кондиционирования (в каждом «блоке») и энергоэффективное остекление.
Все «блоки», а, соответственно, и этажи, имеют свой персональный учет потребляемой воды и электроэнергии.
В настоящее время во всех помещениях заканчивается косметический ремонт, красятся стены, моются окна и оконные жалюзи, приводятся в первоначальный вид места общего пользования. Новым арендаторам не придется тратить деньги на ремонтные работы.
В здании сохранены в рабочем состоянии локальные сети, а так же с шагом на два этажа имеются серверные (5 кв.м.), оборудованные кондиционерами.
В целом, бизнес-центр «Красавiк» рассчитан на IT сферу, логистические, лизинговые, финансовые компании, товаропроводящие сети, интернет-магазины, а также банковский сектор (помещение РКЦ площадью 150 м.кв). Имеется возможность арендовать супер-офис − 4 этажа с первого по четвертый с отдельными двумя лифтами.
Преимуществом БЦ «Красавiк» является грамотное, простое и понятное для любого посетителя планировочное решение этажей, и как следствие − эффективное соотношение общей площади к полезной (коэф. 1.2).
У сотрудников арендаторов никогда не возникает проблем с парковкой автомобиля, что в наше время большая редкость. Система доступа обеспечивает нахождение на парковках и паркинге только автомобилей арендаторов.
Проектированием и строительством бизнес-центра занималась ООО «Твоя столицаинвест». Сегодня она же является не только единственным собственником, но и единой управляющей компанией с полным штатом аттестованных высококвалифицированных специалистов.
Арендовать в бизнес-центре «Красавiк» можно будет отдельные офисы, этажи, и даже все здание целиком. Среди помещений есть пространства «open space» площадью от 250 до 400 «квадратов», а также комнаты форматом поменьше: от 47 до 110 «квадратов». Кроме этого, собственник приглашает операторов фитнеса (зал 330 кв.м.), торговли (90 кв.м.).
Предлагаемая стоимость аренды начинается от 30 белорусских рублей, в зависимости от площади аренды возможны дополнительные скидки.