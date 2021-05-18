Кто станет новым арендатором бизнес-центра «Красавiк»? Побывали внутри известного офисного здания

В настоящее время во всех помещениях заканчивается косметический ремонт, красятся стены, моются окна и оконные жалюзи, приводятся в первоначальный вид места общего пользования. Новым арендаторам не придется тратить деньги на ремонтные работы.

В здании сохранены в рабочем состоянии локальные сети, а так же с шагом на два этажа имеются серверные (5 кв.м.), оборудованные кондиционерами.