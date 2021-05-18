Вопрос: «Доброго времени суток. Ситуация такая, родители получили квартиру в 88-89 гг., семья была многодетной. Дети выросли, разъехались. С 2000 г. в квартире никто не проживает, родителей уже нет. Соответственно долг по ЖКУ тянется уже 21 год. Некоторые из детей все ещё прописаны там, так как выписать их не могут из-за долга. Недавно брат устроился официально, весь долг повесили на него и высчитывают из ЗП. Вопрос: почему ЖКХ до сих пор не забрало квартиру, и законно ли их списания (квартира не приватизирована). Заранее спасибо!»

Отвечает адвокат минской городской коллегии адвокатов Александр Солопов :

— Доброго дня! В целом не совсем понятно: квартира в частной собственности или просто предоставлена по договору найма. В первом случае действительно есть что забрать в счёт оплаты долга. Другой вопрос, что обращать взыскание на квартиру - это право кредитора, а не обязанность. Во втором случае же у должников нечего забрать. То есть органы ЖКХ не могут забрать государственную квартиру в счёт погашения долга частных лиц.

В данной ситуации брату будет полезно попытаться оспорить исполнительный документ, а параллельно вести переговоры с кредитором по вопросу погашения долга. В качестве основания для оспаривания рекомендовал бы доказывать факт того, что в квартире не проживали и ей фактически не пользовались.

Вопрос: «Здравствуйте. Есть такой вопрос. Изымают земельный участок с домом для государственных нужд в Минске. В доме прописан дедушка, мама, собственник и человек, который не имеет родства к собственнику и другим лицам, прописанным там. При сносе дома только собственник имеет право на жильё или компенсацию, которую дадут взамен, или родственники тоже могут на это претендовать? Дом получил после смерти отца, бабушка и дедушка, которые тоже претендовали на право собственности, отказались от наследства в пользу действующего собственника»

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь члены Вашей семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме, и иной гражданин, имеющий право владения и пользования этим домом, приобретут право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом.

То есть собственниками полученного жилого помещения они не станут, но будут иметь право владения и пользования (собственнику кроме права владения и пользования принадлежит еще и право распоряжения своим имуществом) передаваемым Вам жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом.

При выборе денежной компенсации ситуация немного сложнее, претендовать на часть денежной компенсации они не смогут, однако, во-первых, право на получение денежной компенсации может быть реализовано только с согласия совершеннолетних членов Вашей семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме. Во-вторых, Вы можете получить денежную компенсацию, только если предоставите гражданам, зарегистрированным по месту жительства вместе с Вами, жилой дом или квартиру типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали подлежащее сносу жилье.

Законодательные акты по данной теме: В соответствии с частью первой пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаждений при них (доли в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получение денежной компенсации это право может быть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), и органов опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите, или в жилом доме (квартире) проживают граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом, или этот жилой дом (квартира) закреплен за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей. В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимого объекта недвижимого имущества, права на получение в собственность жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств вместо подлежащего сносу объекта недвижимого имущества члены его семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме (квартире), и иные граждане, имеющие право владения и пользования этим объектом недвижимого имущества, приобретают право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали прежний жилой дом (квартиру). В соответствии с частью второй пункта 19 Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», при выборе организацией или гражданином, являвшимися собственниками сносимого объекта недвижимого имущества, права на получение денежной компенсации это право может быть реализовано при предоставлении ими гражданам, зарегистрированным по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали подлежащий сносу жилой дом (квартиру).

Вопрос: «Здравствуйте, смотрели участки под постройку дома, нашли подходящий вариант, решили узнать по цене и узнали одну особенность. Этот участок достался по наследству девушке, которая его продаёт. На самом участке нет никаких строений и, исходя из этого, его продажа невозможна. Что нужно сделать, чтобы можно было продать участок?»

Отвечает менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова :

— Здравствуйте. Сделать фундамент и законсервировать, или построить дом и зарегистрировать его.

Вопрос: «Добрый день, планируем участвовать в аукционе по земельным участкам и наткнулись на то, что желаемый участок находится в зоне санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого снабжения. 3 пояс. Нигде не можем найти информацию о том, какие ограничения мы можем получить для канализации и прочего (дом для постоянного проживания). Можно ли поставить станцию глубокой очистки с выводом в почву или только хардкор с герметичным баком и периодической откачкой (само собой не вариант)? Можно ли без проблем поставить скважину на воду? Где можно проконсультироваться на эту тему? В интернете или сильно абстрактная информация, или полотнища юридического текста. Заранее спасибо!»

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Основные требования, предъявляемые к содержанию территорий зон санитарной охраны (зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения состоят из трех поясов) источников и систем питьевого водоснабжения, что запрещается в границах того или иного пояса содержатся в статьях 25-27 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении».

Исходя из текста Вашего вопроса данный участок не расположен на территории водоохраной зоны и прибрежной полосы (на территории водоохраной зоны и прибрежной полосы действуют ограничения в отношении канализации, установленные Водным кодексом Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З - необходим водонепроницаемый выгреб с организованным подъездом для вывоза сточных вод), соответственно исходя из Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении», запрета на установку станции глубокой биологической очистки с выводом в почву в границах третьего пояса зон санитарной охраны не установлено.

Что касается скважины, то бурение новых скважин в границах третьего пояса зон санитарной охраны допускается только при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.

В любом случае до приобретения данного участка лучше проконсультироваться по данному вопросу (что можно, а что нет) в местном исполнительном комитете по месту нахождения участка.