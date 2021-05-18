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Представитель ОБСЕ призвала белорусские власти прекратить преследование журналистов

18.05.2021 08:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила сожаление в связи с недавними арестами нескольких журналистов в Беларуси, сообщает БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как отмечается в сообщении пресс-службы ОБСЕ, речь идет о журналистке портала TUT.BY Любови Касперович (арестована на 15 суток), могилевских журналистах Александре Буракове и Владимире Лапцевиче (оба арестованы на 20 суток), фотожурналистке Татьяне Капитоновой (на 10).

Рибейро вновь призвала официальный Минск «обратить вспять негативную тенденцию» и выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ.

«То, как власти Беларуси обращаются с сотрудниками СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наряду с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ в стране в последние месяцы, серьезно ставит под угрозу фундаментальное право человека на свободу выражения мнения, — отметила Рибейро. — Я призываю власти прекратить преследовать журналистов и освободить всех задержанных».

 
Теги: Минск
 
 
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«То, как власти Беларуси обращаются с сотрудниками СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наряду с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ...
 
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