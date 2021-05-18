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Как выглядит Коссовский замок, в котором можно переночевать за 300 рублей
18.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Во дворце Пусловских в местечке Коссово Брестской области в советские годы не работала школа, здесь не устроили склад и даже не разместили больницу. После сильного пожара 1944 года долгие десятилетия здесь были просто руины. О том, чтобы восстановить единственный в Беларуси дворец в стиле неоготики, задумались только в «нулевые». Замку в Коссово повезло – в 2008 году он попал в нужную программу и получил государственное финансирование. Сейчас реставрация дворца подходит к завершению. Мы побывали во дворце, где уже работает музей, отель и ресторан.
Как и многие другие белорусские достопримечательности, дворец Пусловских в Коссово этой весной испытывает повышенное внимание. В отсутствие экскурсионных туров в Чехию, Германию и Польшу, белорусы стали изучать «собственные» замки. Дворец в Коссово – один из них. До реставрации во дворец, скрытый от посторонних глаз густой растительностью, приезжали только самые любознательные путешественники, теперь же это место включено в топ популярных маршрутов по Беларуси.
Замок, будто сошедший со страниц рыцарских романов, поражал воображение во все времена. Стрельчатые окна с витражами, 12 средневековых башен (по числу месяцев), около сотни комнат, разнообразные залы. Рассказывают, что в одной из комнат дворца был стеклянный пол, под которым плавали золотые рыбки, а ночью по замку разгуливал настоящий лев, которого хозяева держали в качестве домашнего питомца.
Еще в замке был трехъярусный парк с прудом, уникальная библиотека с редкими книгами и оранжерея с сотней экзотических растений. В разные годы тут бывали Элиза Ожешко, Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Юзеф Пилсудский, Вацлав Ластовский. В парадных комнатах гремели пиры и звенели бокалы.
А вот 20-й век принес замку одни неприятности. Третий владелец дворца Леонард Пусловский продал особняк, чтобы погасить карточные долги. Дворец несколько раз перепродавали. Во время Первой мировой войны дворец разграбили и частично разрушили. Исчезла коллекция редких рукописей, статуи, картины и все ценности.
Поляки (с 1921 по 1939 год дворец находился на их территории) отреставрировали замок и даже открыли тут училище садоводства, но пришла Вторая мировая война. В Коссово были созданы 4 гетто, в которых было уничтожено практически все еврейское население местечка. А в 1944 году дворец сожгли партизаны. Они предполагали, что нацисты будут использовать здание под госпиталь.
Надежду дворец получил в начале 2000-х. Дело в том, что рядом с имением Пусловских располагалась более скромная усадьба семьи будущего национального героя Беларуси, Польши и США Тадеуша Костюшко. Деревянный дом, принадлежавший роду Костюшек, также сгорел во время второй мировой войны. Уже в наши дни на месте дома предводителя восстания 1794 года были проведены раскопки, усадьбу восстановили, и в 2004 году тут был открыт мемориальный музей Костюшко. В Коссово стали приезжать туристические группы, а экскурсанты все чаще стали обращать внимание на руины дворца, спрятанного за высокими соснами. В итоге, в 2007 году дворец внесли в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, а в 2008 году начали его масштабную реставрацию.
Последний, кстати, есть на Букинге. Мы поинтересовались у отельного агрегатора свободными номерами на ближайшие выходные и получили положительный ответ. Среди вариантов – номера «полулюкс-делюкс» и «люкс». Цены на сайте стартуют от 298 рублей. За эти деньги туристы получат 45-метровый номер на двоих, с кондиционером, телевизором и вай-фаем. За завтрак придется платить отдельно. К слову, гости, побывавшие в отеле, оценивают его довольно высоко. Средняя оценка мини-отеля на Букинге – 9,4 балла, что соответствует эпитету «превосходно».
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Во дворце Пусловских в местечке Коссово Брестской области в советские годы не работала школа, здесь не устроили склад и даже не разместили больницу. После сильного...
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