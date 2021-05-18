Как выглядит Коссовский замок, в котором можно переночевать за 300 рублей

Замок, будто сошедший со страниц рыцарских романов, поражал воображение во все времена. Стрельчатые окна с витражами, 12 средневековых башен (по числу месяцев), около сотни комнат, разнообразные залы. Рассказывают, что в одной из комнат дворца был стеклянный пол, под которым плавали золотые рыбки, а ночью по замку разгуливал настоящий лев, которого хозяева держали в качестве домашнего питомца.

Еще в замке был трехъярусный парк с прудом, уникальная библиотека с редкими книгами и оранжерея с сотней экзотических растений. В разные годы тут бывали Элиза Ожешко, Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Юзеф Пилсудский, Вацлав Ластовский. В парадных комнатах гремели пиры и звенели бокалы.