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Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на $50. Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей

18.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. «Неочередникам» предложено поучаствовать в долевом строительстве 15 квартир. Новая декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда». Речь идет о жилом комплексе «Гастелло Резиденс». Согласно опубликованной информации, купить квартиру тут можно от суммы в $ 1250 за метр, причем с возможностью внесения оплаты по частям.

Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на . Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей

В этот раз застройщик предлагает покупателям 15 квартир с возможностью 100% оплаты, или покупки в рассрочку:

− 1-комнатные квартиры (5 штук) площадью от 37,9 до 49 «квадратов». Стоимость при 100% оплате − $1450 за метр. В рассрочку − $1500 за метр.

− 3-комнатная квартира (1 штука) площадью 72,3 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $1250 за метр. В рассрочку − $1300 за метр.

- 1-комнатная квартира (1 штука) площадью 62 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $1400 за метр. В рассрочку − $1450 за метр.

- 2-комнатная квартира (1 штука) площадью по проекту 56,7 «квадратов». Стоимость при 100% оплате − $1450 за метр. В рассрочку − $ 1500 за метр.

- 3-комнатные квартиры (5 штук) площадью от 70,6 до 91,4 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $ 1400 за метр. В рассрочку − $1450 за метр.

- 1-комнатные квартиры (2 штуки) площадью по проекту от 50,80 до 130,70 «квадратов»  на десятом этаже. Стоимость при 100% оплате − $1600 за метр. В рассрочку − $1700 за метр.

Отмечается, что на предприятии действует система регулирования цены квадратного метра, зависящая от общей площади, этажа, типа планировки квартиры, а также система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.

Несколько месяцев назад мы посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых.

Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. «Гастелло Резиденс» представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных). Помимо жилых квартир, здесь также будет гостиница на 12 номеров с отдельным входом, 5 административно-торговых помещений и подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.

Что касается планировок, то здесь есть как маленькие однокомнатные, так и большие четырехкомнатные и даже двухуровневые квартиры. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 «квадрат». Также есть квартиры с террасами.

Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома — октябрь 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом.

Отметим, что в прошлом декабре однокомнатные квартиры в строящемся ЖК предлагались по стоимости от $1300-1400 за метр, в начале года мы писали, что «однушки» в доме можно приобрести по стоимости в $1400 за «квадрат». Теперь же стоимость метра в аналогичных квартирах выросла на $50 и составляет $1450.

Регистрация и прием заявлений будет проходить в офисе застройщика в порядке живой очереди, не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.


Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на . Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей

Напомним, что возведение дома в тихом центре Минска, на месте старых двухэтажек, в прошлом году приостанавливалось из-за жалоб жильцов соседних домов по поводу нарушения норм по инсоляции. На это, в частности, обращали внимание жильцы некоторых квартир в доме №6 по улице Гастелло. В феврале 2021 года застройщик на своей странице сообщил, что «обеспечение нормативной инсоляции квартир данного дома было достигнуто путем реконструкции существующих жилых помещений. Таким образом, необходимость ограничения строящегося здания по высоте отпала».

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Теги: Минск
 
 
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«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. «Неочередникам» предложено поучаствовать в долевом...
 
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