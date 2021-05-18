Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на $50. Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей

В этот раз застройщик предлагает покупателям 15 квартир с возможностью 100% оплаты, или покупки в рассрочку:

− 1-комнатные квартиры (5 штук) площадью от 37,9 до 49 «квадратов». Стоимость при 100% оплате − $1450 за метр. В рассрочку − $1500 за метр.

− 3-комнатная квартира (1 штука) площадью 72,3 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $1250 за метр. В рассрочку − $1300 за метр.

- 1-комнатная квартира (1 штука) площадью 62 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $1400 за метр. В рассрочку − $1450 за метр.

- 2-комнатная квартира (1 штука) площадью по проекту 56,7 «квадратов». Стоимость при 100% оплате − $1450 за метр. В рассрочку − $ 1500 за метр.

- 3-комнатные квартиры (5 штук) площадью от 70,6 до 91,4 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $ 1400 за метр. В рассрочку − $1450 за метр.

- 1-комнатные квартиры (2 штуки) площадью по проекту от 50,80 до 130,70 «квадратов» на десятом этаже. Стоимость при 100% оплате − $1600 за метр. В рассрочку − $1700 за метр.

Отмечается, что на предприятии действует система регулирования цены квадратного метра, зависящая от общей площади, этажа, типа планировки квартиры, а также система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.