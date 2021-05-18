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Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на $50. Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей
18.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. «Неочередникам» предложено поучаствовать в долевом строительстве 15 квартир. Новая декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда». Речь идет о жилом комплексе
В этот раз застройщик предлагает покупателям 15 квартир с возможностью 100% оплаты, или покупки в рассрочку:
− 1-комнатные квартиры (5 штук) площадью от 37,9 до 49 «квадратов». Стоимость при 100% оплате − $1450 за метр. В рассрочку − $1500 за метр.
− 3-комнатная квартира (1 штука) площадью 72,3 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $1250 за метр. В рассрочку − $1300 за метр.
- 1-комнатная квартира (1 штука) площадью 62 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $1400 за метр. В рассрочку − $1450 за метр.
- 2-комнатная квартира (1 штука) площадью по проекту 56,7 «квадратов». Стоимость при 100% оплате − $1450 за метр. В рассрочку − $ 1500 за метр.
- 3-комнатные квартиры (5 штук) площадью от 70,6 до 91,4 «квадрата». Стоимость при 100% оплате − $ 1400 за метр. В рассрочку − $1450 за метр.
- 1-комнатные квартиры (2 штуки) площадью по проекту от 50,80 до 130,70 «квадратов» на десятом этаже. Стоимость при 100% оплате − $1600 за метр. В рассрочку − $1700 за метр.
Отмечается, что на предприятии действует система регулирования цены квадратного метра, зависящая от общей площади, этажа, типа планировки квартиры, а также система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.
Несколько месяцев назад мы
Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. «Гастелло Резиденс» представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных). Помимо жилых квартир, здесь также будет гостиница на 12 номеров с отдельным входом, 5 административно-торговых помещений и подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.
Что касается планировок, то здесь есть как маленькие однокомнатные, так и большие четырехкомнатные и даже двухуровневые квартиры. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 «квадрат». Также есть квартиры с террасами.
Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома — октябрь 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом.
Отметим, что в прошлом декабре однокомнатные квартиры в строящемся ЖК
Регистрация и прием заявлений будет проходить в офисе застройщика в порядке живой очереди, не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.
Напомним, что возведение дома в тихом центре Минска, на месте старых двухэтажек, в прошлом году
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Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на $50. Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей
«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. «Неочередникам» предложено поучаствовать в долевом...
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