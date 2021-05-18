Торги во вторник начались с падения доллара США и роста евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Доллар США подешевел, евро и российский рубль выросли в стоимости на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:22, евро подскочил в цене на 0,34%, доллар США просел на 0,02%, а российский рубль подорожал на 0,15%.

В начале торгов 18 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,52 рубля,

100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как формируется валютная корзина?

Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

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