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Торги во вторник начались с падения доллара США и роста евро
18.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Доллар США подешевел, евро и российский рубль выросли в стоимости на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:22, евро подскочил в цене на 0,34%, доллар США просел на 0,02%, а российский рубль подорожал на 0,15%.
В начале торгов 18 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как формируется валютная корзина?
Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
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Российский рубль укрепился в цене и вырос в стоимости по отношению к белорусской валюте в начале торгов во вторник.
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