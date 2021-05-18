В TUT.BY пришли сотрудники ДФР

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР (Департамент финансовых расследований КГК). В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.

Что известно на данный момент

Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.

Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.

Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены





ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY

В пресс-службе КГК, куда входит Департамент финансовых расследований, нам заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию.

Мы обновим новость, когда появится дополнительная информация.