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В TUT.BY пришли сотрудники ДФР
18.05.2021 11:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР (Департамент финансовых расследований КГК). В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.
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