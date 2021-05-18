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"Нафтан": загрузка НПЗ и выпуск продукции идут в штатном режиме

18.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. За две недели мая месяца переработано порядка 300 тысяч тонн нефти, сообщили в пресс-службе ОАО "Нафтан".

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты возобновляют с 3 июня режим санкций в отношении предприятий, которые входят в состав концерна "Белнефтехим". После этого стало известно, что в мае на белорусские НПЗ будет поставлено 608 тысяч тонн сырья, что, как сообщили в пресс-службе компании "Транснефть", вдвое меньше, чем в апреле.

В свою очередь в пресс-службе ОАО "Нафтан" заверили, что "загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом".

"За две недели мая месяца переработано порядка 300 тысяч тонн нефти. Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с утвержденным графиком", - уточнили в пресс-службе Новоплоцкого НПЗ.

Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко ранее пояснил, что "объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок".

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Теги: Минск
 
 
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После сообщения о том, что США вводят санкции против "Белнефтехима", в СМИ появилась информация о том, что в мае НПЗ в Новополоцке может остаться без поставок...
 
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