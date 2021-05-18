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"Нафтан": загрузка НПЗ и выпуск продукции идут в штатном режиме
18.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. За две недели мая месяца переработано порядка 300 тысяч тонн нефти, сообщили в пресс-службе ОАО "Нафтан".
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В свою очередь в пресс-службе ОАО "Нафтан" заверили, что "загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом".
"За две недели мая месяца переработано порядка 300 тысяч тонн нефти. Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с утвержденным графиком", - уточнили в пресс-службе Новоплоцкого НПЗ.
Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко ранее пояснил, что "объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок".
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