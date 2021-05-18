С баней, камином и на берегу озера. Подборка уютных домиков возле Минска, которые можно арендовать на лето

Пока многие туристические страны и курорты закрыты для посещения этим летом, а вакцинация только набирает обороты. Скорее всего, белорусам придется проводить свой отпуск, не выезжая из Беларуси. Если есть желание уехать из города в уютное место, но не хочется для этих целей покупать себе дачу, - сделали для вас подборку отличных летних домиков, которые можно арендовать на все лето, чтобы отдохнуть на природе, в бане или перед камином.
5 километра от МКАД в лесу недалеко от «Минского моря»
В Ратомке на улице Красивой сдается в аренду отличный коттедж, в котором можно комфортно провести все лето. Четырехкомнатный дом имеет площадь 108 квадратных метров, и расположен на участке в 8 соток. В коттедже есть электричество, газ, вода (включая горячую), канализация.
В доме есть баня, бассейн, джакузи, душевая кабина и камин. На участке выполнен ландшафтный дизайн, установлена летняя беседка с местом для шашлыков.
Коттедж находится в красивом лиственно-еловом лесу в 5 км от Минска. В 200 метрах от коттеджа находится речка Ратомка, а в 1,2 км – Минское море. У коттеджа своя огороженная территория и вход с паркингом.
Стоимость аренды: 980 USD/месяц.
Отделка деревом в деревенском стиле
В 8 километрах от МКАД в Мядельском направлении сдается огромный семикомнатный коттедж на 300 квадратных метров. Внутри расположилась баня, душевая кабина, бильярд и настольный теннис. Есть водоснабжение, газ, электричество, спутниковое телевидение.
Участок тоже огромный - 24 сотки, выполнен ландшафтный дизайн. На участке расположен гараж и место для шашлыков.
Рядом с коттеджем протекает небольшая река.
Стоимость аренды: 1500 USD/месяц.
Баня, беседка, камин в Фаниполе
В 13 километрах от МКАД в городе Фаниполь в частном секторе сдается небольшой двухкомнатный домик площадью в 60 квадратных метров. Не совсем безлюдный загород, но место очень уютное.
В коттедже имеется баня, беседка, камин, место для шашлыков. К дому подведены все коммуникации.
Стоимость аренды высоковата, но уют дома подкупает: 1.000 USD/месяц.
Домик в Логойске на берегу озера
Еще один вариант, который подойдет тем, кто хочет уехать из города, но не сильно уходить от цивилизации. В Логойске на берегу озера сдается в аренду четырехкомнатный двухэтажный домик.
Внутри есть баня, камин, душевая кабина, телевизор, холодильник, интернет. На участке в 17 соток расположена беседка, гараж, место для шашлыков. Недалеко от домика есть лес.
Стоимость аренды: 1100 USD/месяц.
Кедровая бочка и купель с подогревом
В 16 километрах от станции метро Уручье сдается отличный домик, который построен из экологически чистого бревна. Общая площадь коттеджа – 136 квадратных метров, которые разделены на 3 жилые комнаты.
В коттедже расположена баня на дровах, кедровая бочка, купель с подогревом вместимостью до 5 человек. Дом оборудован качественной бытовой техникой: посудомоечная машина, стиральная машина, домашний кинотеатр с мощной акустической системой, телевизор, холодильник, кофеварка. В доме большая гостиная с кухней, две спальни, санузел с биде и душевой кабиной.
На участке площадью в 15 соток, расположен чешский бассейн "Азурро" диаметром 3,6 метра, большая крытая беседка (54 кв. м.) с зоной барбекю.
Стоимость аренды: 890 USD/месяц
Укрыться от городской суеты в объятиях первозданной природы
Следующий вариант подойдет для тех, кто желает укрыться от городской суеты в объятиях первозданной природы. В глуби дубово-соснового заказника на берегу живописного озера сдается двухэтажный дом из цельного бруса. Площадь коттеджа – 120 квадратных метров. Количество комнат – 5.
В доме есть русская баня, душевая кабина, камин, место для шашлыков, интернет. Отопление печное. Канализация местная. Но подведена вода и электричество.
Самое прекрасное, что дом расположен в глуши на берегу прекрасного озера. Есть собственный помост, с которого можно порыбачить.
Стоимость аренды: договорная.
Свое озеро и «королевский» интерьер
В 9 километрах от МКАД в Логойском направлении сдается уютный коттедж со своим озером и «королевским» интерьером, который, как пишет автор объявления, вошел в топ-3 лучших интерьеров, но не слова нет по какой версии и в каком конкурсе. Также автор не указал площадь дома и количество комнат.
Судя по фото, в доме есть вся необходимая техника и мебель, душевая кабина, печь.
Участок 10 соток. Есть беседка и место для шашлыков. Главная достопримечательность – прекрасная терраса, которая выходит на искусственный водоем. Здесь можно надолго «зависать» вечерами.