С баней, камином и на берегу озера. Подборка уютных домиков возле Минска, которые можно арендовать на лето

Коттедж находится в красивом лиственно-еловом лесу в 5 км от Минска. В 200 метрах от коттеджа находится речка Ратомка, а в 1,2 км – Минское море. У коттеджа своя огороженная территория и вход с паркингом.

Стоимость аренды: 980 USD/месяц.

Отделка деревом в деревенском стиле