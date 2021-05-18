Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Илона Маска

Источник материала: БT

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта потеряла в цене более 10 %. Как сообщает Bloomberg, это произошло на фоне заявлений основателя компании Tesla Илона Маска. Предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов. Ценные бумаги сейчас и так под давлением из-за новостей из Китая.





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