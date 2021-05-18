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Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Илона Маска

18.05.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта потеряла в цене более 10 %. Как сообщает Bloomberg, это произошло на фоне заявлений основателя компании Tesla Илона Маска. Предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов. Ценные бумаги сейчас и так под давлением из-за новостей из Китая. 


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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Стоимость биткоина впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта потеряла в цене более 10 %. Как сообщает...
 
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