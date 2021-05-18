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Курсы валют на 18 мая
18.05.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доллар и евро на торгах в понедельник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля 6 копеек. И 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.
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Доллар и евро на торгах в понедельник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля 6 копеек. И 3 рубля 41 копейку стоят 100...
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