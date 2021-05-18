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Минэкономики отчиталось о росте ВВП и зарплат белорусов

18.05.2021 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. Средняя заработная плата в республике сегодня составляет 1300 рублей, сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием правительства, передает корреспондент Sputnik.

По словам министра, в государстве обеспечена социальная стабильность, заработная плата растет в номинальном значении и составляет в среднем 1300 рублей (примерно 507 доллар по курсу Нацбанка на 18 мая - Sputnik). В бюджетной сфере достигнут показатель в 82% от средней по стране получки.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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